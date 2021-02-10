15 yıldır caminin tüm ihtiyaçları bina zemininde açılan marangozhane sayesinde gideriliyor

Kayıboyu Cami Yaptırma Yaşatma ve Kültür Derneği Başkanı aynı zamanda caminin bulunduğu Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ehliman Bozkurt’un öncülüğünde gönüllülük esasına göre hayırseverlerin bağışladığı tomruk ve keresteden sağlanan gelirle caminin eksikleri tamamlanmaya çalışılıyor.

Orman Bölge Müdürlüğünden ve köylülerden envantere kayıtlı hibe tomruk alıp işlediklerini anlatan marangoz Hasan Erdoğan, "15 yıldır işleyen bir atölye. Tomruk ve keresteden gelir sağlıyoruz. Tüm gelirini camiye aktardık ve halen de aktarıyoruz. Caminin yapımında hayırsever desteği çok az. En büyük gelir kaynağımız işlediğimiz keresteler oldu. Halen caminin tüm giderlerinin marangozhaneden kazanılan parayla karşılanıyor. Gelen odunlar 15 yıldır burada işliyoruz. Vatandaşlarımıza satıyoruz. Günde 3-4 ton odun kesiyoruz. Geçen sene satışlar daha iyiydi, ama su sene fazla talep yok. Geçen yıl da bu yıl gibi odunun tonunu 500 liradan satıyoruz. Nakliye isteyenler buradaki traktörümüz ile ücretsiz bir de nakliye yapabiliyoruz" dedi.

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