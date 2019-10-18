Hayat Cuma hutbesi Kamu ve kamu hakkı
AKTÜEL

18 Ekim 2019 Cuma hutbesi: Kamu ve kamu hakkı

Cuma hutbesi: Kamu ve kamu hakkı

Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı 18 Ekim Cuma hutbesinin konusunu "Kamu ve kamu hakkı " olarak belirledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyanet 18 Ekim Cuma hutbesinin konusunu belirledi.
Diyanet 18 Ekim Cuma hutbesinin konusunu belirledi.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu "Kamu ve kamu hakkı" olacak.

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz bir gün, ashâbına “Müflis kimdir biliyor musunuz?” diye sordu. Orada bulunanlar, “Malını mülkünü kaybetmiş, iflas etmiş kimsedir Yâ Resûlallah” diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyurdu:

“Aksine gerçek müflis şu kimsedir: Kıyamet günü kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekâtla gelir. Ancak dünyada iken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını dövmüştür. İhlâl ettiği bu hakların karşılığı olarak onun iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.”

Kıymetli Müslümanlar!

İslam, hak ve hakikat, hukuk ve adalet dinidir. “Hak” kavramı, hem sorumluluklarımızı hem de korumamız gereken değerleri ifade eder. Hayat ve huzur kaynağımız olan vahiy, bizleri hakka sahip çıkmaya davet eder. Rabbimizin Esmâ-i Hüsnâsından biri de “el-Hak”tır. Dolayısıyla hakka riayet eden insan, aslında doğrunun ve hakikatin yani Cenâb-ı Hakk’ın emir ve rızasının yanında yerini almış olur.

Değerli Müminler!

İnsanoğlu anne karnında canlandığı andan itibaren can güvenliği ve hayat hakkına sahiptir. Rabbimiz, “Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir insanı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.” buyurarak bu ilkeye işaret eder.

Her insanın malını ve meşru kazancını koruma hakkı vardır. Haksız yollarla mal elde eden, ticarete hile karıştırarak müşterisini aldatan ve işçisinin hakkını tam olarak ödemeyip gasp eden kişi, harama el uzatmış demektir.

İnsanın kişilik değerleri, şerefi, namusu ve inancı da dokunulmazdır. Bir başkasının değerlerine hakaret etmek, adını karalamak, yalan ve iftira ile itibarını zedelemek en önemli hak ihlalleri arasında yer alır. Hak ihlali ise kanunlarımıza göre suç, dinimize göre de büyük bir vebal ve günahtır.

Muhterem Müslümanlar!

İmanın gereği, hayatın her alanında mutedil, insaflı ve hakkaniyetli davranmaktır. Kendi haklarını koruduğu kadar çevresindekilerin de haklarını korumak, mümin olmanın şiarıdır. Kişisel menfaatleri için diğer insanların, hatta hayvanların ve tabiatın hakkını çiğneyen kimse, kısa vadede kazançlı çıktığını zannetse de aslında ziyanda ve iflastadır.

Hak duyarlılığı, en yakın aile fertlerinden başlamak üzere, her hak sahibine hakkını vermeyi gerektirir. Anne-babamızın haklarına saygı duymak, eşimizin haklarını sevgiyle ve özenle teslim etmek, çocuğumuzun haklarını şefkatle korumak hepimizin sorumluluğudur. Akrabalık ilişkilerinde, bilhassa iş ortaklığı, düğün ve miras paylaşımı gibi konularda zerre miktarı hak geçmemesi için uğraşmak hepimizin görevidir.

Aziz Müminler!

Kul hakkının, toplumun tamamına sirâyet ettiği alan ise kamu hakkıdır. Kamu hakkı, kul hakkına göre çok daha ağır sorumluluğu olan bir emanettir. Bu emanete ihanet etmek, kişiyi hem dünyada hem de ahirette hüsrana sürükler. Nitekim Yüce Rabbimiz, “Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim emanete, devlet malına hıyanet ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı, boynuna asılı olarak gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tastamam ödenir.” buyurmuştur. Rahmet elçisi (s.a.s) ise bu konuda ümmetini şöyle uyarmıştır: “Kimse hakkı olmayan bir karış toprağı bile almasın! Eğer alırsa, kıyamet gününde Allah yedi kat yeri onun boynuna dolar.” Bir başka hadisinde ise şöyle demiştir: “Kim bir işte görevlendirilip yaptığı işin karşılığı bir ücret alıyorsa, onun bu ücret dışında alacağı her şey emanete hıyanettir.”

Değerli Müslümanlar!

Hakkaniyete dayalı ilişkilerin dünyada huzura, ahirette ise kurtuluşa vesile olduğunu unutmayalım. Özel hayatımızda her türlü kul hakkını ihlal etmekten sakınalım. Saçı bitmedik yetimin hakkını düşünerek, kamu görevini ağır bir emanet olarak kabul edelim. Zira ihlal edilen kamu hakkı, zayi edilen vakıf malı, aynı zamanda binlerce kul hakkı demektir. Her hayırlı işin sevabı olduğu gibi, her ihmal ve hatanın da kul ve kamu hakkı doğuracağını bilerek yaşayalım.

ABD sözünü tutmazsa harekat sürer

ABD sözünü tutmazsa harekat sürer

​Cumhurbaşkanı, Yabancı Basın mensupları kabulünde konuşuyor.
Avrupa Birliği denklem dışında

Avrupa Birliği
denklem dışında

Türkiye'nin müdahalesi ​dengeleri değiştirdi.
Nuri Pakdil vefat etti

Nuri Pakdil vefat etti

​Yedi Güzel Adam'ın ağabeyi, tam bir Kudüs aşığıydı.
Çekilme başladı

Çekilme başladı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mutabakat açıklaması.
120 saatin her<br>saniyesini izleyeceğiz

120 saatin her
saniyesini izleyeceğiz

​'Geri çekilme nasıl takip edilecek?' sorusunun yanıtı belli oldu.
Onların<br>sonu geldi artık

Onların
sonu geldi artık

​HDP'lilerden oturma eylemini engellemek için yaptıkları çirkin harekete annelerden tepki.

Bölgede son durum

Bölgede son durum

5 günlük mutabakatın ardından sessizlik hakim.
İstanbul merkezli operasyon

İstanbul merkezli operasyon

​Görevde olan 41 FETÖ mensubunun 31'si yakalandı.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Yangın peşlerini bırakmıyor

Yangın peşlerini bırakmıyor

​'Gittiğimiz yer yanıyor kimse bizi kabul etmiyor'.
'Uzlaşmasaydık<br> Türkler tüm bölgeyi alacaktı'

'Uzlaşmasaydık
Türkler tüm bölgeyi alacaktı'

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den flaş açıklamalar.
Dev maç iptal oldu

Dev maç iptal oldu

​El Clasico güvenlik gerekçeleri sebebiyle ertelendi.
Düğüm<br>Ruslarla çözülecek

Düğüm
Ruslarla çözülecek

Münbiç ve Ayn El Arab'ın durumu için gözler Soçi'de olacak.
Anlaşma Ankara'ya güç kazandırdı

Anlaşma Ankara'ya güç kazandırdı

​Dünya Türkiye'nin zaferini konuşuyor.
Canımızı kanımızı <br>feda etmeye hazırız

Canımızı kanımızı
feda etmeye hazırız

​Filistinli aktivist Musa Hijazi, Arap Birliği'nin kınamasını yenisafak.com'a değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.