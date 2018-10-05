Hayat 1800 yıllık havuz ve veranda bulundu
AKTÜEL

1800 yıllık havuz ve veranda bulundu

Dünyanın en büyük medeniyetlerinden Hitit İmparatorluğu’na başkentlik yapan Çorum’un Boğazkale ilçesindeki yürütülen arkeolojik kazılarda 1800 yıllık Roma dönemine ait havuz ve veranda (balkon) bulundu.

Haber Merkezi IHA
Kazı çalışmalarında medeniyetlerin tarihine ışık tutacak eserler gün yüzüne çıkarılıyor.
Kazı çalışmalarında medeniyetlerin tarihine ışık tutacak eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

Hattuşa Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Andreas Schacahner başkanlığında yürütülen kazılarda Hitit uygarlığının yanı sıra diğer medeniyetlerin tarihine de ışık tutacak eserlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara devam ediliyor.

  • Alman Arkeolojisi Enstitüsü tarafından Mihraplıkaya Bölgesi’nde yürütülen kazı çalışmalarında niş ile süslenmiş bir kayanın ön tarafında yapılan kazı çalışmalarında ilk kez Hititler İmparatorluğu'ndan sonra bölgede hüküm süren Romalılara ait anıtsal bir yapıya rastlandı. Schacahner, Hattuşa Antik Kenti’ndeki kazılarda bulunan havuz ve veranda (balkon) 1800 yıllık ve Roma dönemine ait olduğunu açıkladı.

Hititlerin başkentinde Romalılara ait 1800 yıllık havuz ve veranda bulundu
OYNAT 03:39
Hititlerin başkentinde Romalılara ait 1800 yıllık havuz ve veranda bulundu
Dünyanın en büyük medeniyetlerinden Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki yürütülen arkeolojik kazılarda 1800 yıllık Roma dönemine ait havuz ve veranda (balkon) bulundu.
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İlk kez Hitit dönemine ait olmayan bir eser bulduk

Son yıllarda Mihraplıkaya olarak da bilinen bölgede bulunan niş ile süslenmiş kayanın ön tarafında kazı çalışması yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Schacahner, çalışmalarda Hitit dönemine ait olmayan ilk kez Romalılara ait bir yapı tespit ettiklerini açıkladı.
Prof. Dr. Schacahner, “Romalılar Hititlerden 1500 yıl sonra burada yaşam sürmüşler. Burada yerleşim yeri kurulmuş. Yerleşim yerindeki bu büyük anıtsal yapıyı araştırırken suni bir havuz ve veranda bulunduğunu tespit ettik” dedi.

Suni bir havuz var

Hititlerin başkentinde bulunan Roma dönemine ait havuz ve veranda hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Schacahner, "Nişli kayanın önünde yaklaşık 50 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde suni bir havuz var. Bu havuzun tabanı ve kenarları Horasan harcı ile yapıldığı için su tutuyor. Havuzun güneş tarafında büyük Hitit yapılarından kesilen büyük taşlar kullanılarak veranda tarzı bir bina yapılmış. Bu veranda tarzı bina hafif yer altına gömüldüğü için bir platform oluşturuyor ve o platformlar hem havuzu hem ovayı seyretme imkanı sunuyor. Su ise yan tarafta bulunan binanın içerisinden kanal ile geçilerek havuza aktarılmış” diye konuştu.

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