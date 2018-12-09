2 haftalık ömrü kalan adamın imdadına arkadaşı yetişti

Silifke’de şiddetli baş ağrısı ve göz bulanıklığı şikayetiyle hastaneye gidine Yunus Emre Yılmaz (30), yapılan tahliller sonucunda iki böbreğinin de iflas ettiğini öğrendi. Mersin Üniversitesinde doktorların hastalığının 5 evreden oluştuğunu ve 5 evresini de tamamladığını söylediği Yılmaz, organ nakli olmazsa yaşama tutunamayacağını ve iki haftalık bir sürecin kaldığını öğrendi.

5 evresini tamamlayan arkadaşına böbreğini verdi

Yunus Emre Yılmaz’ın imdadına arkadaşı Ali Kocabaş (27) yetişerek böbreğini verdi. Arkadaşı Yunus Emre Yılmaz’ın çaresiz kaldığını görünce hiç düşünmeden evet kararı verdiğini belirten berber ustası Ali Kocabaş şöyle konuştu:

“Ailemle, eşimle konuştum. Arkadaşa can vermeye, kardeş olmaya, kardeşliğimizi bütünleştirmek için gönüllü rızamla bir böbreğimi kendisine vermeye karar verdim. Hayatımda verdiğim en doğru karar diye düşünüyorum. Hiçbir ücret ve talepte bulunmadan bir böbreğimi kendisine vereceğim. Tamamen kendi eşimle görüşerek rızamla böyle bir şeye karar verdim. İkimiz bir bütün olacağız. Dostluğumuz, arkadaşlığımız daha çok pekişecek. İnşallah daha iyi olacak. Bu karardan dolayı çok mutluyum ve kararımın arkasındayım.”

İmdadına arkadaşının yetiştiğini anlatan Yunus Emre Yılmaz ise şöyle ifade etti:

“Hiçbir şekilde ailemden alınan kan örnekleri benimki ile uyuşmadı. Sonra arkadaşım çıktı karşıma. Antalya'ya tedaviye gittik. Gerekli tahlilleri yaptık, organı bana uydu. Kimse kolay kolay bu iyiliği yapmaz. İki, üç hafta vaktim kalmıştı. Allah ondan razı olsun.”

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