2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nda adımlar otizmli çocukların eğitimini desteklemek için atılıyor

Uluslararası Konya Yarı Maratonu
Spor Konya Projesi ile başlatılan spor seferberliği kapsamında 15 Ekim 2023 tarihinde ikincisi düzenlenecek olan Konya Yarı Maratonu’na yapılacak olan kayıt ücretlerinin tamamı SOBE Vakfında eğitim gören çocuklarımızın eğitim burs fonuna aktarılacaktır.
Türkiye’de 1.000’in üzerinde marka oluşturduğu koşu takımlarıyla iyilik peşinde koşuyor. Gönüllü koşucular, Konya Yarı Maratonu’na kayıtlarını yaptıktan sonra koşu takımlarını oluşturuyor, oluşturdukları koşu takımları üzerinden başlattıkları bağış kampanyaları sayesinde de otizmli çocukların eğitimine destek oluyor.
Başlatılan bağış kampanyaları sayesinde bilimsel kanıtlanan tek çareleri eğitim olan otizmli çocukların, eğitimi destekleniyor ve sırada bekleyen daha çok çocuğun da nitelikli eğitime ulaşmaları sağlanıyor.