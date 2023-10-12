2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nda adımlar otizmli çocukların eğitimini desteklemek için atılıyor

“Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı otizm merkezinde otizmli çocuklarımıza ve ailelerimize 2016 yılından itibaren hizmet vermeye devam ediyoruz. Otizm farkındalığının artırılması için maraton da çok önemli bir organizasyon. Ailelerimiz ve milletimizin otizme dikkatleri ne kadar çok yoğunlaşırsa belki de çocuklarının otizm tanısı alması o derece erken olacak ve eğitimlerine erken başlanmış olacaklar. Bu organizasyonun hem şehrimizin tanıtımına hem SOBE'nin çalışmalarının daha çok kişiye ulaşmasına çok büyük katkısı olacağını biliyorum. Ayrıca yarı maraton ve 10 kilometre koşusu için belirlenen kayıt ücretlerinin tamamının Vakfımıza aktarılacaktır. Tüm sporseverleri ve hayırseverleri böyle anlamlı bir yardımseverlik koşusuna dahil olmasını istiyor ve adımlarını otizmli çocukların eğitimlerini desteklemek için atmaya davet ediyorum.”