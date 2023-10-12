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Hayat

2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nda adımlar otizmli çocukların eğitimini desteklemek için atılıyor

15 Ekim’de ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nun tüm kayıt ücretleri Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfına bağışlanacak.

Lokman Özdemir
13:44 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Uluslararası Konya Yarı Maratonu

Uluslararası Konya Yarı Maratonu

Konya Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nın da sosyal sorumluluk partneri olduğu
Uluslararası Konya Yarı Maratonu
tüm sporseverler tarafından heyecanla takip ediliyor.

Spor Konya Projesi ile başlatılan spor seferberliği kapsamında 15 Ekim 2023 tarihinde ikincisi düzenlenecek olan Konya Yarı Maratonu’na yapılacak olan kayıt ücretlerinin tamamı SOBE Vakfında eğitim gören çocuklarımızın eğitim burs fonuna aktarılacaktır. 

Türkiye’de 1.000’in üzerinde marka oluşturduğu koşu takımlarıyla iyilik peşinde koşuyor. Gönüllü koşucular, Konya Yarı Maratonu’na kayıtlarını yaptıktan sonra koşu takımlarını oluşturuyor, oluşturdukları koşu takımları üzerinden başlattıkları bağış kampanyaları sayesinde de otizmli çocukların eğitimine destek oluyor.

Başlatılan bağış kampanyaları sayesinde bilimsel kanıtlanan tek çareleri eğitim olan otizmli çocukların, eğitimi destekleniyor ve sırada bekleyen daha çok çocuğun da nitelikli eğitime ulaşmaları sağlanıyor.

Günümüzde her 36 doğumdan 1’i otizm riskiyle dünyaya geliyor. Otizmde erken tanı ve özel eğitimin son derece önemli olduğunu belirten SOBE Vakfı Başkanı Mustafa AK,
“Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı otizm merkezinde otizmli çocuklarımıza ve ailelerimize 2016 yılından itibaren hizmet vermeye devam ediyoruz. Otizm farkındalığının artırılması için maraton da çok önemli bir organizasyon. Ailelerimiz ve milletimizin otizme dikkatleri ne kadar çok yoğunlaşırsa belki de çocuklarının otizm tanısı alması o derece erken olacak ve eğitimlerine erken başlanmış olacaklar. Bu organizasyonun hem şehrimizin tanıtımına hem SOBE'nin çalışmalarının daha çok kişiye ulaşmasına çok büyük katkısı olacağını biliyorum. Ayrıca yarı maraton ve 10 kilometre koşusu için belirlenen kayıt ücretlerinin tamamının Vakfımıza aktarılacaktır. Tüm sporseverleri ve hayırseverleri böyle anlamlı bir yardımseverlik koşusuna dahil olmasını istiyor ve adımlarını otizmli çocukların eğitimlerini desteklemek için atmaya davet ediyorum.”
dedi.
#Uluslararası Konya Yarı Maratonu
#otizm
#Selçuklu
1 saat önce
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