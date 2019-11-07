Hayat 20 Devlet Türk Sanatları Yarışmasının ilk etabı sonuçlandı 114 bin lira para ödülü verilecek
KÜLTÜR SANAT

20. Devlet Türk Sanatları Yarışmasının ilk etabı sonuçlandı: 114 bin lira para ödülü verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Devlet Türk Sanatları Yarışmasının Hüsn-i Hat, Tezhip ve Minyatür kategorilerinden oluşan birinci bölümünde ödüle layık görülen isimler belli oldu. Yarışmacılara toplamda 114 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Türk Sanatları Yarışmasının bu yıl 20'ncisi düzenlendi.
Devlet Türk Sanatları Yarışmasının bu yıl 20'ncisi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 20’ncisi düzenlenen Devlet Türk Sanatları Yarışmasının Hüsn-i Hat, Tezhip ve Minyatür kategorilerinden oluşan birinci bölümünde ödüle layık görülen isimler belli oldu.

Hüsn-i Hat alanında 2 eser Başarı Ödülüne layık görüldü.

Ebru, Katı, Çini Deseni ve Kalemişi kategorileri ile ikinci bölümü 2020’de yapılacak olan yarışmanın ilk etabında toplam 114 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Yarışmanın ilk etabında toplam 114 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Birinci etaptaki kategorilere 108 başvuru yapıldı

  • Yarışmanın birinci etabındaki kategorilere yapılan 108 başvurunun seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmesi sonucunda Hüsn-i Hat alanında 2 eser Başarı Ödülü’ne, 1 eser Mansiyon Ödülü’ne, 3 eser de Sergileme Ödülü’ne layık görüldü. Tezhip alanında 1 eseri Başarı Ödülü’ne, 3 eseri Mansiyon’a, 6 eseri Sergileme’ye değer gören seçici kurul, minyatürde ise 3 esere Mansiyon, 10 esere Sergileme Ödülü verdi.

20. Devlet Türk Sanatları Yarışmasının birinci bölümünde 3 adet eser başına 20 bin lira Başarı Ödülü, 7 adet yine eser başına 5 bin lira Mansiyon Ödülü ve 19 adet de biner lira Sergileme Ödülü dağıtılacak.

Yarışmada ödüle layık görülenlerin isimleri ise şöyle:

  • Başarı Ödülleri:
  • Muhammed Fatih YILDIZ - İstif (Hüsn-i Hat)
  • Muhammet Nuri ÇELİKKAYA - Sadakat (Hüsn-i Hat)
  • Meliha KANTARCI - Zahriye Sayfası (Tezhip)
  • Mansiyon
  • Ömer YILDIZ - Celi Sülüs (Hüsn-i Hat)
  • Ferhat GÜNDEM - Şems Formunda Zahriye Tezhibi (Tezhip)
  • Züleyha DURSUN - Zahriye (Tezhip)
  • Billur GÜLBAŞ - Zahriye (Tezhip)
  • Hatice GÜNNUR KORU -7 Tepe İstanbul (Minyatür)
  • Hürriyet GENÇBAY - Sevgi (Minyatür)
  • Asiye YAVUZ - Kaptan-ı Derya (Minyatür)
  • Sergileme
  • Merve TÜRKELİ - Sadakat (Hüsn-i Hat)
  • Zehra ÖZDEM - Celi Sülüs Levha (Hüsn-i Hat)
  • Yusuf YONAR - Celi Sülüs-Beyit (Hüsn-i Hat)
  • Dilek YEĞENOĞLU - Dönence (Tezhip)
  • Zuhal YAZICI - Altın Oran-Zahriye (Tezhip)
  • Hüsna KILIÇ - Zahriye Sayfası (Tezhip)
  • Arda AYTAN - Gündoğumu (Tezhip)
  • Damlanur KATRANCI - Güneş (Tezhip)
  • Deniz AKIN - Gülbahar (Tezhip)
  • Neslihan ERDEŞEN - Sembol (Minyatür)
  • Ömür KOÇ - Basat’ın Tepe Göz’ü Öldürmesi (Minyatür)
  • Fatma CANTAŞ - II. Mahmut (Minyatür)
  • Soner ŞAHİN - Büyük Taarruz: Zafer (Minyatür)
  • Ramazan Berkant KARABULUT - Hanedan (Minyatür)
  • Merve KARLI - İstanbul’da Bir Ömür (Minyatür)
  • Berrin SATILMIŞ - Zamane İstanbul’u (Minyatür)
  • Esra TUNÇEZ - Cezeri (Minyatür)
  • Reyhan BUDAN - Fatih’in İstanbul’u (Minyatür)
  • Rahime GÖNÜLTAŞI - Tarihin Başkenti Çorum (Minyatür)

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