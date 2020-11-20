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Hayat 20 yaş altı ve 65 yaş üstü cuma namazı kılabilecek
AKTÜEL

20 yaş altı ve 65 yaş üstü cuma namazı kılabilecek

İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu. Bakanlık cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı'ndan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sınırlamasına cuma namazı düzenlemesi.
İçişleri Bakanlığı'ndan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sınırlamasına cuma namazı düzenlemesi.

İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu. Bakanlık cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmadığını bildirdi.

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