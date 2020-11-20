20 yaş altı ve 65 yaş üstü cuma namazı kılabilecek

Osmanlı hanedanının sonunu getiriyordu: Kızamık hastalığı

Tarihteki en bulaşıcı ve öldürücü hastalıklardan biri olan kızamık, çocuk hastalığı olarak bilinmekte. Hava damlacıkları yoluyla kişiden kişiye geçen ve oldukça bulaşıcı olan bu enfeksiyon yüzünden neredeyse Osmanlı hanedanının sonu geliyordu. 17. yüzyıl başlarında çocuk yaşta bulunan Osmanlı hanedanının yaşayan iki üyesi I. Ahmed ve Şehzade Mustafa'nın aynı anda kızamığa yakalanması, devlet erkânını büyük bir paniğe sürüklemişti. Çünkü ikisinden başka devletin başına geçecek kimse yoktu ve bu hastalık o zamanlar ölümcüldü.