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2020 LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?-Doğru tercih nasıl yapılmalı?

LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Liseye Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav geçtiğimiz haftalarda uygulandı. Yüz binlerce öğrenci, iyi bir lise hayali ile sınava katılım gösterdi. 16 Temmuz Perşembe günü de LGS sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Pandemi sürecinden dolayı bu yıl tercih işlemlerinde bir farklılık olacak mı, tercih işlemleri nasıl yapılacak merak konusu. Peki, LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Liseye Geçiş Sınavı’na katılan öğrenciler için tercih dönemi heyecanı başlıyor. Binlece öğrenci iyi bir okula yerleşmek için LGS sonuçlarını bekliyor. Sınav sonucuna göre iyi bir okula yerleşmek isteyen öğrenciler, pandemi sürecinden dolayı bu yıl tercih işlemlerinde bir farklılık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Geçen yıl 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.

  • Tahmini LGS işlem tarihleri
  • Bu yıl LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa 17 Temmuz tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı, 23 Temmuz-4 Ağustos yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması, 14 Ağustos yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi ve 21 Ağustos yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularının alınması şeklinde olabilir.

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Eğitimci Gülşen Aksu da doğru LGS tercihi için öğrenci ve ailelere önerilerde bulundu:

“Sınav sonuç belgesinde öğrencinin sınav puanının yer alacağına; fakat yerleştirme işlemlerinin öğrencinin yüzdelik dilimine göre yapılacak.

  • Öğrenciler ve aileler 16 Temmuz’da sınav sonuçlarına meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Yerleştirme işlemleri öğrencinin yüzdelik dilimine göre yapılacağı için tercih listelerinde yer alan liselerin yüzdelik dilimlerine göre bir rota belirlenebilir. Tercih listelerine ve tercih işlemleri ekranlarına e-okul ana sayfadan ulaşılabilecek.

Tercih işlemleri aslında her yıl web ortamında velilerin sorumluluğunda yapılmaktadır. Tercihlerin onaylanması ise okul müdürlüklerinin sorumluluğunda olan işlemlerdir. Veliler ve öğrenciler bu süreçte tercihlerin daha sağlıklı yapılabilmesi adına okullarının rehber öğretmenlerinden destek almalıdır. Pandemi sürecinden dolayı okula gitmek istemeyen aileler için, Türkiye genelindeki tüm İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji kampüslerinde de uygulanacağı gibi tercih danışmanlığı desteği online olarak da verilebilir."

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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Yarın gerçekleşecek olan sınava sadece sayılı saatler kaldı. Çocuklar ve aileler heyecanlı. Başarıyı en çok etkileyen faktörlerden biri ne yazık ki kaygı. Peki, sınav kaygısı nasıl yenilir? Gelin uzmanından dinleyelim.

Lise seçimi nasıl yapılmalı?

Öncelikle sadece isme göre okul tercihi yapılmamalıdır. Aileler lise seçiminde mutlaka lisenin öğrencinin kendisine katacağı yeniliklere ve kariyerine katkı sağlayacak içeriklere sahip olup olmadığına dikkat etmelidir. Örneğin; proje temelli bir lise mi? TÜBİTAK gibi ulusal ve uluslararası bilimsel projelere imza atıyor mu? IB veya MBA programları gibi öğrencinin kariyerine katkı sağlayacak programlar sunuyor mu? Spor ve sanat dallarında ülke ve dünya çapında başarılara imza atmış mı? Öğrenciyi en iyi şekilde takip eden ve bu doğrultuda yönlendiren rehberlik ve danışmanlık sistemi var mı? Öğrencilerinin dijital becerilerini geliştiren, yüz yüze eğitimi kadar uzaktan eğitiminin ve kullanılan online materyallerin kalitesi yüksek bir lise mi? Güvenilir ve nesnel bir ölçme değerlendirme yapılıyor mu? Üniversite sınavlarına programlı bir şekilde hazırlıyor mu? gibi kriterlere dikkat etmelidir. Ayrıca gidilecek lisenin eve mesafesinin öğrencinin ders motivasyonunu ve performansını etkilemeyecek bir mesafede olmasına dikkat edilmelidir.

İyi bir lise, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri kazanmalarını desteklemelidir. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, tarih, coğrafya gibi temel bilimlerde öğrencilerin araştırma yapmasını, bilimsel bilgi üretmesini sağlamalıdır. Öğrencilerini ulusal ve uluslararası bilimsel proje yarışmalarına yönlendirmelidir. Öğrencilerimiz etik ve akademik dürüstlük gibi kavramları lise hayatında öğretmeli, üniversitedeki akademik hayata hazırlamalıdır. Bilim ve teknoloji üretme, ülkesine, topluma ve dünyaya katkı sağlayacak gençler yetiştirme misyonuna sahip olmalıdır.”

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Sınava takılı kalmayın, tercih sürecine odaklanın

“Öncelikle sınav sonucu nasıl gelirse gelsin asıl önemli ve değerli olanın sonuç değil, bu süreçte verdiği emek olduğu hissettirilmelidir. Böylelikle çocuk, ailesinin gözündeki değerinin sınav sonucuyla ölçülmediğini anlar.
Aileler geçmişte şöyle olsaydı daha iyi olurdu cümleleri kurmak yerine çocuklarının kişilik özellikleri, yetenekleri, ilgileri ve kariyer hedefleri doğrultusunda bir lise seçmeye odaklanmalıdır. Bu konuda okullarda öğrencilerin bu özelliklerini yansıtacak psikolojik testler ve anketler uygulanmış olabileceğinden okul rehber öğretmenlerinden de geri bildirim istenebilir. Tercih danışmanlığı hizmetinin öğrenciyi tanıyan bir uzmandan alınması daha sağlıklı olacaktır. Bu süreçte çocuğu suçlamak, akranlarıyla ve çevresiyle kıyaslamak veya cezalandırmak gibi davranışlar doğru değildir. Aileler çocuklarında olumsuz gördükleri yönleri olumlularla birlikte harmanlayarak dile getirmelidir.”

“Aileler çocuklarının kendilerinden farklı birer birey olduklarını unutmamalıdır. Öğrencinin başarısı da başarısızlığı da kendisine aittir. Aileler bunu üstlenmemelidir.

“Bazı ailelerde “Biz bu puanı aldık”, “Biz çok çalıştık” gibi cümleler duyarız. Bu ifadelerden bile çocuğun evde bireyselleşmesine izin verilmediğini anlayabiliyoruz. Aileler bu tutumdan vazgeçmeli ve çocuklarının farklı birer birey olduklarını kabullenmeli, kariyer basamaklarından bir tanesi olan lise tercihlerinde çocuklarının isteklerini ve hedeflerini dikkate almalıdırlar.

Süreci takip edin

Belirlenen tarihlerde tercih işlemleri yapıldıktan sonra sonuçların açıklanması nakil başvuruları gibi diğer işlemler veliler ve öğrenciler tarafından titizlikle takip edilmelidir. Açıklanan tarihlere göre işlemler zamanında yapılmalıdır.”

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