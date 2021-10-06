2021 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Taksim Camisi'nin imamı Abdullah Özkan motosiklet tutkusuyla ilgi odağı oluyor

Taksim Camisi'nde imam olarak görev yapan Abdullah Özkan, motosiklet aşkıyla cemaati şaşırtırken gençlerin ilgi odağı oluyor.

Abdullah Özkan 32 yaşında. Kurra hafız olan genç imam Taksim Camisi'ne bir ay önce imam olarak atandı. Daha önce görev yeri Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ydi. İmam Özkan Kasımpaşa'daki evinden yeni atandığı Taksim Camisi'ne de motosikletiyle gidiyor.



Motosiklet tutkusunun 13 yıl önce babasının yönlendirmesiyle başladığını dile getiren Özkan, başlangıçta küçük motosiklet kullandığını daha sonra büyük, araziye için motosiklet kullanmaya başladığını söyledi.



Özkan, ileri sürüş eğitimi de aldığını belirterek, 'Görev aldığım camilere hep motosikletle gelip gittim. Taksim Camisi'ne de motosikletle gidip gelmeye devam ediyorum. Camideki görevime motosikletle geldiğimde beni tanımıyorlar. Hatta kimse imam olduğuma inanmıyor. Kaskı çıkarınca 'Caminin imamıymış, hocaymış' deyip çok şaşırıyorlar. Motosiklet kullanmam özellikle gençlerin ilgisini çekiyor. Motosiklet kullanıyor olmam gençleri camiye teşvik ediyor. Motosiklet vesilesiyle onlarla birçok etkinlikte bir araya geliyoruz.



15 Temmuz'un sene-i devriyesinde 1 hafta süreyle bir Türkiye turu düzenliyorum. Bunu da şahsi olarak yapıyorum. Tur boyunca da motosikleti kullanırken ezbere şehitlerimizin ruhlarına hatim okuyorum. Gittiğim yerlerde bütün şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ediyorum. Bu ziyaretlerde insanlarla sohbet ediyorum. Onlar da şaşırıyorlar 'motosikletle bir hoca gelir mi' diye. Hatta bazen inanmadıkları için personel kimlik kartımı gösteriyorum. Ondan sonra 'Aaa motosikletli bir hocamız varmış' diyorlar. Güzel sohbetler oluyor, güzel karşılanıyoruz, çok seviniyorlar.' dedi.



