2021 resmi tatil günler takvimi: Ramazan ayı ve Kurban Bayramı ne zaman?

2021 resmi tatil günleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala resmi tatil ve dini günler takvimi merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılında Ramazan ayı ve Kurban Bayramı'nın hangi tarihe denk geldiği duyuruldu. Peki, 2021 Ramazan ayı ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2020 dini günler ve resmi tatil günleri...

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Resmi tatil ve dini günler takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

1 Ocak 2021 - Yılbaşı

2021 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek.

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23 Nisan 2021 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. 2021 yılında 23 Nisan tatili Cuma gününe denk geliyor.

1 Mayıs 2021 - Emek ve Dayanışma Günü

Dünyada 120 yılı, Türkiye'de de 100 yılı aşkın bir süredir kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2021 yılında Cumartesi gününe denk geliyor.

19 Mayıs 2021 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Türk milletinin yeniden canlanışını ifade eden 19 Mayıs, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

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2021 Ramazan Bayramı

2021 yılında Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

15 Temmuz 2021 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer aldı. 2021 yılında 15 Temmuz tarihi Perşembe gününe denk geliyor.

2021 Kurban Bayramı

2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Kurban Bayramı'nda toplam 4,5 gün tatil yapılacak.

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30 Ağustos 2021 - Zafer Bayramı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı, 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

29 Ekim 2021 - Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim, her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk geliyor.