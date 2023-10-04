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2023 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

2023 Nobel Kimya Ödülü'nü "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi"nden dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov kazandı.

12:58 . 4/10/2023 Çarşamba
AA
Moungi Bawendi - Louis Brus - Alexei Ekimov

Moungi Bawendi - Louis Brus - Alexei Ekimov

Kimya alanında 2023 Nobel Ödülü, ‘kuantum noktalarının keşfi ve sentezi’ çalışmaları nedeniyle Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov’a verildi.

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, üç bilim insanının kuantum noktalarının keşfi ve sentezi çalışmalarından dolayı 2023 Nobel kimya Ödülü’ne layık görüldüğünü belirterek, "Bu küçük parçacıklar benzersiz özelliklere sahiptir ve artık ışıklarını, televizyon ekranlarından ve LED lambalardan yaymaktadır. Kimyasal reaksiyonları katalize ederler ve berrak ışıkları, bir cerrah için tümör dokusunu aydınlatabilir" açıklamasını yaptı.

#2023 Nobel Kimya Ödülleri
#2023 Nobel Ödülleri
#Nobel Kimya Ödülü
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