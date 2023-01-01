2023 senesinin trendi: Lamar porselen mutfak tezgahı

Mimar Berat Özdemir, Lamar Porselen Mutfak Tezgahlarının geçtiğimiz sene en çok tercih edilen marka olduğunu söylerken kullanıcılara özgür bir mutfak deneyimi sunmasının yanısıra estetik çeşitliliği dayanıklılığı ile de öne çıkan yeni nesil malzemenin avantajlarına değindi.