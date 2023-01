2023 senesinin trendi: Lamar porselen mutfak tezgahı

Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde BİM, Discount Zincir Market kategorisinde “Yılın İtibarlısı” ödülünü kazandı. Süt ve Süt Ürünleri kategorisinde ise BİM’ in kendi markalarından Dost “Yılın İtibarlısı” oldu. Ödül kazanan markalar halk jürisinin oylarıyla belirlendi.