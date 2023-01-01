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Hayat

2023 senesinin trendi: Lamar porselen mutfak tezgahı

SRA Stone Gallery Tasarım Direktörü Mimar Berat Özdemir yeni yıla girerken geçtiğimiz yıla dair mutfak alışkanlıklarına değindi. 2022 senesinde porselen mutfak tezgahlarına olan ilginin 5 kat arttığını söyleyerek yeni trendin porselen mutfak tezgahları olduğunu belirtti.

16:53 . 23/01/2023 Monday
Yeni Şafak
2023 senesinin trendi: Lamar Porselen Mutfak Tezgahı

2023 senesinin trendi: Lamar Porselen Mutfak Tezgahı

Mimar Berat Özdemir, Lamar Porselen Mutfak Tezgahlarının geçtiğimiz sene en çok tercih edilen marka olduğunu söylerken kullanıcılara özgür bir mutfak deneyimi sunmasının yanısıra estetik çeşitliliği dayanıklılığı ile de öne çıkan yeni nesil malzemenin avantajlarına değindi.


Her tarza uygun çeşitliliği, yanmaya çizilmeye ve leke tutmaya çok daha dayanıklı yapısı ile Lamar Porselen Mutfak Tezgahlarının önümüzdeki senelere damga vuracağını aktardı.


#Lamar 2023
#Mutfak
#trend
1 hour ago
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2023 senesinin trendi: Lamar porselen mutfak tezgahı
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