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2023 senesinin trendi: Lamar Porselen Mutfak Tezgahı
Mimar Berat Özdemir, Lamar Porselen Mutfak Tezgahlarının geçtiğimiz sene en çok tercih edilen marka olduğunu söylerken kullanıcılara özgür bir mutfak deneyimi sunmasının yanısıra estetik çeşitliliği dayanıklılığı ile de öne çıkan yeni nesil malzemenin avantajlarına değindi.
Her tarza uygun çeşitliliği, yanmaya çizilmeye ve leke tutmaya çok daha dayanıklı yapısı ile Lamar Porselen Mutfak Tezgahlarının önümüzdeki senelere damga vuracağını aktardı.