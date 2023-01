20 Ocak 2023, İstanbul; 12 ilde, bin iki yüz kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 70 kategoride itibarını en çok artıran markalar ve bu başarının paydaşları olan reklam, medya planlama ve halkla ilişkiler ajanslarının ödüllendirildiği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” sahiplerini buldu. “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”, Marketing Türkiye adına pazar ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan Akademetre Research and Strategic Planning’in gerçekleştirdiği “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçü­mü” araştırmasının sonuçları baz alınarak gerçekleştirildi. The ONE Awards’a baz teşkil eden “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasında yılın en başarılı mar­kaları ve paydaşları halk jürisi tarafından belirlendi.