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The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri sahiplerini buldu

Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde BİM, Discount Zincir Market kategorisinde “Yılın İtibarlısı” ödülünü kazandı. Süt ve Süt Ürünleri kategorisinde ise BİM’ in kendi markalarından Dost “Yılın İtibarlısı” oldu. Ödül kazanan markalar halk jürisinin oylarıyla belirlendi.

16:47 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri sahiplerini buldu

The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri sahiplerini buldu

20 Ocak 2023, İstanbul; 12 ilde, bin iki yüz kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 70 kategoride itibarını en çok artıran markalar ve bu başarının paydaşları olan reklam, medya planlama ve halkla ilişkiler ajanslarının ödüllendirildiği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” sahiplerini buldu.  “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”, Marketing Türkiye adına pazar ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan Akademetre Research and Strategic Planning’in gerçekleştirdiği “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçü­mü” araştırmasının sonuçları baz alınarak gerçekleştirildi. The ONE Awards’a baz teşkil eden “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasında yılın en başarılı mar­kaları ve paydaşları halk jürisi tarafından belirlendi.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ödül töreninde BİM, Discount Zincir Market kategorisinde “Yılın İtibarlısı” ödülüne layık görülürken BİM’in kendi markası olan ve sadece BİM mağazalarında satışa sunulan Dost markası da Süt ve Süt Ürünleri kategorisinde “Yılın İtibarlısı” seçildi.


#The ONE Awards
#Bütünleşik Pazarlama Ödülleri
#ödül
1 saat önce
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The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri sahiplerini buldu
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