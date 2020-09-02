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Hayat 25 dakikaya karşı bir hafta Bilgisayar ekranlarındaki mavi ışık cildi yaşlandırıyor
GENEL SAĞLIK

25 dakikaya karşı bir hafta: Mavi ışığın cilde zararları neler

25 dakikaya karşı bir hafta: Bilgisayar ekranlarındaki mavi ışık cildi yaşlandırıyor

Yapılan bir araştırmaya göre bir ekranın önünde bir hafta vakit geçirmek güneşte 25 dakika ile aynı olduğu ileri sürüldü. Böylece ekranlardan yayılan mavi ışığın erkan yaşlanmaya neden olduğu bir kez daha ortaya konmuş oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Güneşten kendinizi koruyor ve cildinizde oluşabilecek hasarın önüne geçmek için uğraşıp bilgisayar başında ise fazlaca vakit mi geçiriyorsunuz? O zaman size üzücü bir haberimiz var. Bir hafta boyunca bilgisayar başında vakit geçirmek ile 25 dakika güneşe maruz kalmak aynı etkiye sahip.

Türk bilim insanlarından koronaya karşı önemli hamle: Taşınabilir fototerapi cihazıyla evde 'mavi ışık' tedavisi dönemi başlıyor
TEKNOLOJİ
Türk bilim insanlarından koronaya karşı önemli hamle: Taşınabilir fototerapi cihazıyla evde 'mavi ışık' tedavisi dönemi başlıyor

25 dakika mı bir hafta mı?

Yapılan bir araştırmaya göre bilgisayarın başında vakit geçiren kişilerin ciltlerinde belirgin şekilde etkiler gözlemleniyor. Bunların başında erken yaşlanmak geliyor.

Lazere karşı mavi ışık yöntemi
HAYAT
Lazere karşı mavi ışık yöntemi

Mavi ışığın zararları

Mavi ışığın zararlarının ne olduğu ise anlatalım. Dijital cihazların yaydığı "mavi ışık" derinin derinliklerine, epidermis ve dermis yoluyla deri altı tabakasına nüfuz ederek kolajeni yok eder. Erken yaşlanmaya neden olabilir, ancak bunu yapmak için hangi dozun gerekli olduğu veya uzun süreli maruz kalmanın etkilerinin ne olduğu hala belirsiz. Ayrıca mavi ışığın melatonin seviyeleri ve uyku düzenleri üzerinde de etkileri var. Uzmanlar uzun süre mavi ışığa maruz kalmanın önemli olumsuz etkilere neden olacağı konusunda uyarıyor. Uzmanlar, ayrıca bu yüzden telefon ekranına az bakmak ve çalışırken ekran molası verilmesi gerektiğini savunuyor.

Taşınabilir fototerapi cihazıyla evde 'mavi ışık' tedavisi dönemi
FOTOĞRAF 10
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bilim insanları, sarılığı olan bebeklerin hastaneye yatırılmadan evlerinde mavi ışık tedavisi alabileceği yerli ve milli taşınabilir fototerapi cihaz geliştirdi.
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Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Canpolat ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Aygen Yılmaz, yenidoğanlarda görülen sarılık hastalığının tedavisinin evde yapılabilmesi için çalışma yürüttü. KOSGEB'e de proje yazarak destek alan Canpolat ile Yılmaz, beş yıl süren çalışma sonucu, evlerde kolayca mavi ışık tedavisi yapabilen yerli ve milli taşınabilir fototerapi cihazı üretmeyi başardı.
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Yapılan analizlerde, cihazın hastanelerde uygulanan standart fototerapi cihazıyla eşdeğer şekilde çalıştığını tespit eden ekip, sonuçlarını uluslararası bilimsel bir dergide yayımladı.
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Taşınabilir cihazın, C belgesi ve patentini alarak hizmete sunan bilim insanları, kiralama yöntemiyle kullanılabilecek cihazın özellikle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde salgının yayılmasının önlenmesine katkı sunacağına inanıyor.
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Standart fototerapi cihazıyla eşdeğer çalıştığını gösterdik <br> <br> Prof. Dr. Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenidoğanlarda bazen sarılık meydana geldiğini, hastanelerde kuvöz içinde mavi ışık tedavisi uygulandığını ancak salgın sürecinde ailelerin hastaneye gitmekten tedirgin olabildiğini söyledi.
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Bu süreçte bazı ailelerin evde mavi ışık tedavisi istediğini aktaran Canpolat, Bu cihaz, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının yanı sıra evde fototerapi imkanı sağlıyor. Cihazın bilimsel çalışmasını yaptık. Standart fototerapi cihazıyla karşılaştırdık, hastalar üzerinde deneme yaptık. Standart fototerapi cihazıyla eşdeğer çalıştığını gösterdik. dedi.
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Cihazın çantayla taşınıp, evde yatak üzerine kolayca kurulabildiğini anlatan Canpolat, hemşireye veya yardımcı personele gerek kalmadan talimatları okuyarak, kolayca kullanılabildiğini ifade etti.
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Güvenlikli bir cihaz, gözlük olmadan çalışmıyor <br> <br> Canpolat, çocuğun gözünün korunması için yerleştirdikleri gözlüğü hastanın takmadan cihazın çalışmadığını, güvenliğin ön planda olduğunu bildirdi. Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri'den cihazı isteyenlerin olduğunu vurgulayan Canpolat, seri üretim için talep gelmesi halinde bilimsel destek sunacaklarını aktardı.
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Canpolat, cihazı satın almaya gerek olmadığını söyledi. Kiralama yönteminin daha ekonomik olduğunu belirten Canpolat, şöyle konuştu: Mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılması gerekiyor. Çantayla cihazın toplam ağırlığı 4 kilogram. Götürüp, kolayca kurup, tedaviyi uygulayacaklar. 12 ya da 24 saatte bir hastaneye gidip kan tahlili vererek, bilirubin seviyesini ölçtürecekler. Normal seviyeye düşünce tedaviyi kesecekler. Bu sayede, çocuğu ve anneyi enfeksiyon riskinden uzak tutuyor hem de anne ile çocuk ayrı kalmıyor. Bu cihazı ilk biz yaptık ve patentini aldık, tamamen yerli ve milli. Bizden sonra İran ve Amerika'da birkaç taklitlerimiz oldu ama bu cihazın tasarımını ilk yapan biz olduk.
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Daha yaygın kullanımı için seri üretime geçilmesi gerektiğine değinen Canpolat, Koronavirüs nedeniyle hastanedeki yoğunluğun azalmasına ve salgının yayılmasının önlenmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Her kullanımdan sonra dezenfekte edilmektedir. Kullananların da evde cihazı alkollü bezle silmesi yeterlidir. ifadesini kullandı.
Taşınabilir fototerapi cihazıyla evde 'mavi ışık' tedavisi dönemi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bilim insanları, yerli ve milli taşınabilir fototerapi cihaz geliştirdi. Bu sayede sarılığı olan bebekler, hastaneye yatırılmadan evlerinde "mavi ışık" tedavisi alabilecek. Cihazın özellikle yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde salgının yayılmasının önlenmesine büyük katkı sunması bekleniyor.

OYNAT
"Mavi ışık" hastası Poyraz karanlıktan kurtuldu

Antalya'da "mavi ışık hastalığı" diye de bilinen Crigler Najjar sendromlu 3 aylık Poyraz bebek, bir hayırseverin hediye ettiği ve sadece sırt bölgesinden ışık uygulanan fototerapi cihazı sayesinde tedavisi sırasında gözlerini bantla kapatmak zorunda kalmıyor.  


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