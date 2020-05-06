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Teknoloji Türk bilim insanlarından koronaya karşı önemli hamle Taşınabilir fototerapi cihazıyla evde mavi ışık tedavisi dönemi başlıyor
BİLİM GENEL SAĞLIK

Türk bilim insanları başardı: Taşınabilir fototerapi cihazıyla evde 'mavi ışık' tedavisi dönemi

Türk bilim insanlarından koronaya karşı önemli hamle: Taşınabilir fototerapi cihazıyla evde 'mavi ışık' tedavisi dönemi başlıyor

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bilim insanları, yerli ve milli taşınabilir fototerapi cihaz geliştirdi. Bu sayede sarılığı olan bebekler, hastaneye yatırılmadan evlerinde "mavi ışık" tedavisi alabilecek. Cihazın özellikle yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde salgının yayılmasının önlenmesine büyük katkı sunması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Tamamen yerli ve milli cihaz, yeni tip koronavirüsle mücadelede de kullanılacak.
Tamamen yerli ve milli cihaz, yeni tip koronavirüsle mücadelede de kullanılacak.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bilim insanları, sarılığı olan bebeklerin hastaneye yatırılmadan evlerinde "mavi ışık" tedavisi alabileceği yerli ve milli taşınabilir fototerapi cihaz geliştirdi.

Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Canpolat ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Aygen Yılmaz, yenidoğanlarda görülen sarılık hastalığının tedavisinin evde yapılabilmesi için çalışma yürüttü.

  • KOSGEB'e de proje yazarak destek alan Canpolat ile Yılmaz, beş yıl süren çalışma sonucu, evlerde kolayca mavi ışık tedavisi yapabilen yerli ve milli taşınabilir fototerapi cihazı üretmeyi başardı.

Yapılan analizlerde, cihazın hastanelerde uygulanan standart fototerapi cihazıyla eşdeğer şekilde çalıştığını tespit eden ekip, sonuçlarını uluslararası bilimsel bir dergide yayımladı.

Taşınabilir cihazın, C belgesi ve patentini alarak hizmete sunan bilim insanları, kiralama yöntemiyle kullanılabilecek cihazın özellikle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde salgının yayılmasının önlenmesine katkı sunacağına inanıyor.

Taşınabilir fototerapi cihazıyla evde 'mavi ışık' tedavisi dönemi
FOTOĞRAF 10
Title
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bilim insanları, sarılığı olan bebeklerin hastaneye yatırılmadan evlerinde mavi ışık tedavisi alabileceği yerli ve milli taşınabilir fototerapi cihaz geliştirdi.
Title
Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Canpolat ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Aygen Yılmaz, yenidoğanlarda görülen sarılık hastalığının tedavisinin evde yapılabilmesi için çalışma yürüttü. KOSGEB'e de proje yazarak destek alan Canpolat ile Yılmaz, beş yıl süren çalışma sonucu, evlerde kolayca mavi ışık tedavisi yapabilen yerli ve milli taşınabilir fototerapi cihazı üretmeyi başardı.
Title
Yapılan analizlerde, cihazın hastanelerde uygulanan standart fototerapi cihazıyla eşdeğer şekilde çalıştığını tespit eden ekip, sonuçlarını uluslararası bilimsel bir dergide yayımladı.
Title
Taşınabilir cihazın, C belgesi ve patentini alarak hizmete sunan bilim insanları, kiralama yöntemiyle kullanılabilecek cihazın özellikle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde salgının yayılmasının önlenmesine katkı sunacağına inanıyor.
Title
Standart fototerapi cihazıyla eşdeğer çalıştığını gösterdik <br> <br> Prof. Dr. Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenidoğanlarda bazen sarılık meydana geldiğini, hastanelerde kuvöz içinde mavi ışık tedavisi uygulandığını ancak salgın sürecinde ailelerin hastaneye gitmekten tedirgin olabildiğini söyledi.
Title
Bu süreçte bazı ailelerin evde mavi ışık tedavisi istediğini aktaran Canpolat, Bu cihaz, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının yanı sıra evde fototerapi imkanı sağlıyor. Cihazın bilimsel çalışmasını yaptık. Standart fototerapi cihazıyla karşılaştırdık, hastalar üzerinde deneme yaptık. Standart fototerapi cihazıyla eşdeğer çalıştığını gösterdik. dedi.
Title
Cihazın çantayla taşınıp, evde yatak üzerine kolayca kurulabildiğini anlatan Canpolat, hemşireye veya yardımcı personele gerek kalmadan talimatları okuyarak, kolayca kullanılabildiğini ifade etti.
Title
Güvenlikli bir cihaz, gözlük olmadan çalışmıyor <br> <br> Canpolat, çocuğun gözünün korunması için yerleştirdikleri gözlüğü hastanın takmadan cihazın çalışmadığını, güvenliğin ön planda olduğunu bildirdi. Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri'den cihazı isteyenlerin olduğunu vurgulayan Canpolat, seri üretim için talep gelmesi halinde bilimsel destek sunacaklarını aktardı.
Title
Canpolat, cihazı satın almaya gerek olmadığını söyledi. Kiralama yönteminin daha ekonomik olduğunu belirten Canpolat, şöyle konuştu: Mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılması gerekiyor. Çantayla cihazın toplam ağırlığı 4 kilogram. Götürüp, kolayca kurup, tedaviyi uygulayacaklar. 12 ya da 24 saatte bir hastaneye gidip kan tahlili vererek, bilirubin seviyesini ölçtürecekler. Normal seviyeye düşünce tedaviyi kesecekler. Bu sayede, çocuğu ve anneyi enfeksiyon riskinden uzak tutuyor hem de anne ile çocuk ayrı kalmıyor. Bu cihazı ilk biz yaptık ve patentini aldık, tamamen yerli ve milli. Bizden sonra İran ve Amerika'da birkaç taklitlerimiz oldu ama bu cihazın tasarımını ilk yapan biz olduk.
Title
Daha yaygın kullanımı için seri üretime geçilmesi gerektiğine değinen Canpolat, Koronavirüs nedeniyle hastanedeki yoğunluğun azalmasına ve salgının yayılmasının önlenmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Her kullanımdan sonra dezenfekte edilmektedir. Kullananların da evde cihazı alkollü bezle silmesi yeterlidir. ifadesini kullandı.
Taşınabilir fototerapi cihazıyla evde 'mavi ışık' tedavisi dönemi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bilim insanları, yerli ve milli taşınabilir fototerapi cihaz geliştirdi. Bu sayede sarılığı olan bebekler, hastaneye yatırılmadan evlerinde "mavi ışık" tedavisi alabilecek. Cihazın özellikle yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde salgının yayılmasının önlenmesine büyük katkı sunması bekleniyor.

"Standart fototerapi cihazıyla eşdeğer çalıştığını gösterdik"

Prof. Dr. Canpolat yaptığı açıklamada, yenidoğanlarda bazen sarılık meydana geldiğini, hastanelerde kuvöz içinde mavi ışık tedavisi uygulandığını ancak salgın sürecinde ailelerin hastaneye gitmekten tedirgin olabildiğini söyledi.

Bu süreçte bazı ailelerin evde mavi ışık tedavisi istediğini aktaran Canpolat, "Bu cihaz, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının yanı sıra evde fototerapi imkanı sağlıyor. Cihazın bilimsel çalışmasını yaptık. Standart fototerapi cihazıyla karşılaştırdık, hastalar üzerinde deneme yaptık. Standart fototerapi cihazıyla eşdeğer çalıştığını gösterdik." dedi.

Cihazın çantayla taşınıp, evde yatak üzerine kolayca kurulabildiğini anlatan Canpolat, hemşireye veya yardımcı personele gerek kalmadan talimatları okuyarak, kolayca kullanılabildiğini ifade etti.

AA
Cihaz, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının yanı sıra evde fototerapi imkanı sağlıyor.

"Güvenlikli bir cihaz, gözlük olmadan çalışmıyor"

Canpolat, çocuğun gözünün korunması için yerleştirdikleri gözlüğü hastanın takmadan cihazın çalışmadığını, güvenliğin ön planda olduğunu bildirdi.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri'den cihazı isteyenlerin olduğunu vurgulayan Canpolat, seri üretim için talep gelmesi halinde bilimsel destek sunacaklarını aktardı.

Canpolat, cihazı satın almaya gerek olmadığını söyledi. Kiralama yönteminin daha ekonomik olduğunu belirten Canpolat, şöyle konuştu:

  • "Mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılması gerekiyor. Çantayla cihazın toplam ağırlığı 4 kilogram. Götürüp, kolayca kurup, tedaviyi uygulayacaklar. 12 ya da 24 saatte bir hastaneye gidip kan tahlili vererek, bilirubin seviyesini ölçtürecekler. Normal seviyeye düşünce tedaviyi kesecekler. Bu sayede, çocuğu ve anneyi enfeksiyon riskinden uzak tutuyor hem de anne ile çocuk ayrı kalmıyor. Bu cihazı ilk biz yaptık ve patentini aldık, tamamen yerli ve milli. Bizden sonra İran ve Amerika'da birkaç taklitlerimiz oldu ama bu cihazın tasarımını ilk yapan biz olduk."

Daha yaygın kullanımı için seri üretime geçilmesi gerektiğine değinen Canpolat, "Koronavirüs nedeniyle hastanedeki yoğunluğun azalmasına ve salgının yayılmasının önlenmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Her kullanımdan sonra dezenfekte edilmektedir. Kullananların da evde cihazı alkollü bezle silmesi yeterlidir." ifadesini kullandı.

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