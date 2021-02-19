Hayat 3 kez kanseri yendi 4üncüde yaşam mücadelesini kaybetti
AKTÜEL

3 kez kanseri yendi: 4’üncüde yaşam mücadelesini kaybetti

3 kez kanseri yendi: 4’üncüde yaşam mücadelesini kaybetti

Sivas’ta iki kez böbrek nakli olup, 3 kez de kalın bağırsak kanserini yenen 29 yaşındaki Durukan Yıldız, 4. kez kansere yakalanıp yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Durukan Yıldız
Durukan Yıldız

Durukan Yıldız, 2004 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Babası Halim Yıldız’dan böbrek nakli olan Yıldız’ın 2014 yılında hastalığı bir kez daha tekrarladı. Bu kez de annesi Döndü Yıldız’dan böbrek nakli yapıldı. Yaklaşık 8 ay sonra Yıldız’a kalınbağırsak kanseri teşhisi konuldu, ameliyat olan genç adam bir yıl boyunca kemoterapi gördü. Ancak hastalığı 2016 yılında yeniden nükseden Yıldız, bu kez karaciğerinden ameliyat geçirdi.

Koronavirüs aşısının mucidinden devrim olacak bir çalışma: Belki de 20 sene içinde kanseri unutturacak
HAYAT
Koronavirüs aşısının mucidinden devrim olacak bir çalışma: Belki de 20 sene içinde kanseri unutturacak

KANSERİ 3 KEZ YENMİŞTİ

Aldığı kemoterapi ile kanseri yenen gencin rahatsızlığı 2018 yılında bir kez daha nüksetti. Yılmadan hastalıkla mücadele eden Durukan Yıldız, aldığı kemoterapi ile bir kez daha kanseri alt etti. Yeniden hastalığı nükseden Yıldız, diyalizden çıktıktan sonra rahatsızlandı. Tedavi altına alınan Yıldız, 29 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti. Vefatının ardından birçok sevenini üzen Yıldız için Kılavuz Mahallesi’nde bulunan Ay Yıldızlı Camii’nde cenaze merasimi düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli kılınan cenaze namazının ardından Yıldız’ın cansız bedeni Sıra Mezarlığına defnedildi.

DÖRDÜNCÜYE YENİLDİ

Baba Halim Yıldız, oğlu Durukan Yıldız’ın üç sefer kanseri yendiğini dördüncü kez kanseri yenemediğini ifade ederek, "2014’te ikinci bir böbrek nakli oldu. Daha sonra kolon kanserine yakalandı. Üç sefer yendi. Dördüncüyü yenemedi. Hastanede yatıyordu. Diyalizden çıktı, rahatsızlandı, hayatını kaybetti" dedi.

Kilosu 300 lira: Kanser ve tümör hücrelerini uzaklaştırıyor
FOTOĞRAF 6
Title
Türkiye’de çok az bölgede yetişen urmu dut, barındırdığı antioksidan özelliği, çeşitli vitamin ve minarelerle ağız ve dil yaralarına da iyi gelmesinden dolayı yok satıyor. Önce kırmızı, sonra siyah renge bürünen urmu dut, sıkılarak kazanlarda kaynatıldıktan sonra güneşte bekletilerek pekmez haline geliyor. Şifa deposu olarak bilinen urmu dut pekmezinin kilosu 300, reçeli ise 100 liradan satılıyor.
Title
Kahramanmaraşlı Neşnat ailesi, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri dutları yazın soğuk hava depolarına bırakıyor. Kasım ayında da yoğun ilgi nedeniyle dev kazanlar kurup urmu dut pekmezi ve reçeli üretiyor. Güldane Neşnat’ın (60) hazırladığı ürünler, oğlu Halil İbrahim Neşnat (35) tarafından Türkiye’nin dört bir yanına pazarlanıyor.
Title
Urmu dut, diğer dutlar gibi silkelenmeden ağaçtan tek tek elle toplanıyor. Önce kırmızı, sonra siyah renge bürünen urmu dutun ekşi bir tadı var. Antioksidan özelliği yüksek bir meyve olan urmu dutun vücuttaki zararlı mikroplar, virüs, bakteri, hatta tümör ve kanser hücrelerini vücuttan uzaklaştırdığı belirtiliyor.
Title
İçerdiği yüksek dozda C vitamini, D vitamini, kalsiyum, magnezyum, B vitamini kompleksleri, demirle beraber bütün vitaminler, mineralleri ihtiva ettiği için urmu dutun bağışıklık sisteminin desteklenmesinde ve kuvvetlenmesinde önem taşıdığı ifade ediliyor. Kemik sağlığının korunmasında olduğu kadar yüksek kolesterol, tansiyon, şeker ve özellikle kansızlık hastalıklarının tedavisinde de etkili olduğu belirtiliyor.
Title
Title
Kilosu 300 lira: Kanser ve tümör hücrelerini uzaklaştırıyor
Kahramanmaraş'ta kanser ve tümör hücrelerini vücuttan uzaklaştırma özelliği ve birçok hastalığa faydası olduğu için şifa kaynağı olduğu belirtilen urmu dut pekmezinin kilosu 300 liradan satılıyor.


Abone Ol Google News
Ölüm meselesi belli olmaz

'Ölüm meselesi belli olmaz'

Aydınlı çift 40 yıldır birlikte kürek çekiyor.
Son veriler açıklandı

Son veriler açıklandı

İstanbul'un barajlarındaki su oranı yükseliyor.
Kılıçdaroğlu: ‘PKK’ diyerek terör örgütünün reklamını yapmak istemiyoruz

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

​Yıldırımlı vatandaşlara A1 seviyesinde İngilizce öğretiyor

​Ne Milli Eğitim Bakanlığını ne de YÖK'ü takıyorlar.

Yerli savaş uçağında kullanılacak
Yurt dışına ihraç ediyor

Yurt dışına ihraç ediyor

​Bankacılığı bırakıp eşiyle balık üreticisi oldu.

​Binlerce aileyi yakından ilgilendiren karar.

​Bu kurallara uyulursa faaliyete başlanabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.