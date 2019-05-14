38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı yarın açılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından bu yıl 38.'si düzenlenen "Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı" için Sultanahmet Meydanı'ndaki hazırlıklar tamamlandı.

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilmesine izin verilen fuarın kapıları yarın açılacak. Her yıl Ankara'da da düzenlenen fuarın bu yıl İstanbul'daki ikinci konumu ise Büyük Çamlıca Camisi olacak.

Yaklaşık 250 yayıncıyı ağırlayacak İstanbul fuarlarının detaylarını AA muhabirine anlatan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Koordinatörü Sadrettin Yüce, "Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı"nın 1981'den itibaren 28 yıl boyunca Sultanahmet Meydanı'nda düzenlendiğini hatırlattı.

Yüce, fuarın 7-8 yıl da Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Son 2 yılda ise tekrar asli yerine dönmüş vaziyette. Bu bizim için de ziyaretçiler için de mutluluk kaynağı. Sosyal medyada mesajlara baktığınızda, bütün ziyaretçiler Sultanahmet Meydanı'nda fuarın gerçekleştirilmesini arzu ediyor zaten. Bu kapsamda onlara müteşekkir olduğumuzu da ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Sultanahmet'teki açılış yarın 11.00'de

Seçimlerden dolayı fuarın düzenlenmesiyle alakalı bir karışıklığın yaşandığını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"En son İstanbul seçimleri iptal edildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan tarafımıza resmi bir yazıyla fuarın yapılabileceği bilgisi ulaştı. Bunların hepsi 3-4 gün önce netleşti. Gece gündüz demeden fuarı icra etmek için bütün arkadaşlarımız, gerek belediye yetkilileri, gerekse TDV çalışanları, can havliyle fuarı yetiştirmek için çalışmaktalar. Şu an itibariyle fuarımız hazır vaziyette. Bugünden itibaren yayıncılarımız kitaplarını getirip yerleştirmeye başkayacaklar. Yarın saat 11.00'de de resmi açılışımız gerçekleşecek."

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Yüce, açılışta yüksek düzey protokol katılımının da olacağını belirterek, "Ramazan'ın ruhuna uygun kitaplar da mevcut. Sadece dini kitap olarak değil, milli, ilmi, felsefi, düşünce ve fikir anlamında bütün ziyaretçilerimizin aradığı kitapları yüzde 99 bulabilecekleri bir ortam burası. Fuarların zaten amacı o. Yazarları okuyucularla buluşturmak, aynı zamanda bütün yayıncıları bir araya getirmek ve bütün okuyucuların da istedikleri kitapları aynı anda rahat bir şekilde bulabilmesidir" ifadelerini kullandı.

Hedef günlük 10 bin ziyaretçi

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yayınların da fuarda yer alacağını vurgulayan Sadrettin Yüce, şöyle devam etti:

"Toplamda 144 yayıncımız Sultanahmet Meydanı'nda mevcut. Aynı zamanda Büyük Çamlıca Camisi'nde de fuar gerçekleştiriyoruz. Orada da toplam 90 yayıncı mevcut. Tabii yüzlerce müracaat oldu. Alan sıkışıklığından dolayı yer olmadığı için belli başlı yayıncılara yer verebildik. Gönül isterdi ki alan geniş olsun, bütün yayıncılara yer verebilelim."

Yüce, "38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı"nın farklı mecralarda tanıtımının yapıldığını anlatarak, "Geçen yıllara baktığınızda günlük ortalama ziyaretçi sayısı 5-7 bin arasındaydı. Bu sene 10 bin olarak hedefimiz var" dedi.

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