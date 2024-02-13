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Hayat

4 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji 4 kenti turuncu kodla uyardı. Isparta, Burdur, Antalya ve Muğla'da kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.

08:33 - 13/02/2024 Salı
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta, Burdur, Antalya ve Muğla için turuncu kod uyarısında bulundu. Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.


Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların merkez ilçelerinde (Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Kemer) çok kuvvetli yer yer şiddetli, batı ilçeleri (Kumluca, Finike, Demre,Kaş) ile gece saatlerinden sonra Serik'de kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.


Muğla'da fırtına da etkili olacak


Muğla’da da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji'den yapılan uyarıda, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



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