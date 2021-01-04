Hayat 40 yıldır engebeli arazilerde atla çift sürerek geçimini sağlıyor
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40 yıldır engebeli arazilerde atla çift sürerek geçimini sağlıyor

40 yıldır engebeli arazilerde atla çift sürerek geçimini sağlıyor

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan Şeyhmus Malgir (55) çiftçilerin traktörle giremediği engebeli arazileri atına bağladığı sabanla sürerek geçimini sağlıyor. Günde yaklaşık 80 TL kazandığını belirten Malgir, "40 senedir bu işi yapıyorum. Babadan, dededen kalma bir iş. Yaşım 55 ama kendimi 20 yaşında hissediyorum. Bu yaşta kimse bu çifti süremez" dedi.

Haber Merkezi DHA
Şeyhmus Malgir, çiftçilerin traktörle giremediği engebeli arazileri atına bağladığı sabanla sürerek geçimini sağlıyor.
Şeyhmus Malgir, çiftçilerin traktörle giremediği engebeli arazileri atına bağladığı sabanla sürerek geçimini sağlıyor.

Derik ilçesinde yaşayan 2 çocuklu Şeyhmus Malgir, yaşına rağmen binlerce yıldır devam eden atla çift sürme geleneğini sürdürüyor. Her gün köylere giden Malgir, çiftçilerin traktörle giremediği engebeli arazileri, atına bağladığı sabanla sürerek geçimini sağlıyor. Dedesinden emanet aldığı çift sürme işini 40 yıldır sürdüren Malgir, günde ortalama 4 dönüm tarla sürüyor ve dönüm başı 80 TL kazanıyor. Bakımını ihmal etmediği ve bugüne kadar onuncusu olan 'Beyaz' adını verdiği atına gözü gibi bakan Malgir, atının yorulduğunu hissettiğinde o gün çift sürmeyi bırakarak, dinlenmesini sağlıyor.

'BU YAŞTA KİMSE BU ÇİFTİ SÜREMEZ'

Sokağa çıkma kısıtlamalarında da çalışan Malgir, lise mezunu olduğunu ifade ederek, "İlçede 40 yıldır bağ ve bahçeleri atla sürüyorum. Dönüm başı 70- 80 lira kazanıyorum. Bazen günde 3- 4 dönüm sürüyorum. 40 senedir bu işi yapıyorum. Babadan, deden kalma işi yapıyorum. 55 yaşındayım ama kendimi 20 yaşında hissediyorum. Bu yaşta kimse bu çifti süremez. Bugün 4 dönüm sürmüşüm. At yoruldu. Acımasam 6- 7 dönüm de sürebilirdim. Toprağı ne kadar sürersen o kadar faydası var. Daha bereketli olur. Yabancı ot fazla çıkmaz" diye konuştu.

3 çocuk mesaisi: 300 koyunuyla karla kaplı meralarda hayvancılık yapıyor
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İlçeye bağlı Tek Kale köyünde yaşayan Fetih Güçlü, 17 yıldır hayvancılıkla geçimini sağlıyor. 300 hayvanıyla her gün meralara çıkan Güçlü, yaz kış demeden hayvanlarını otlatıyor.
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Karla kaplı meralarda saatlerce hayvanları otlatan Güçlü, bu işini severek yaptığını söylüyor. Süt, yoğurt ve peynir elde ettiğini anlatan Güçlü, herkese mesleğini öneriyor.
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Hayvancılık yaparak, 3 çocuğunu okuttuğunu anlatan Fetih Güçlü, 2 çocuğum üniversitede, 1 çocuğum ise lisede okuyor. Bu işi yaparak, 3 çocuğumu okutuyorum. Hayvancılığı severek yaparsan iyi bir meslek. Yaklaşık 300 hayvanım var, zaman zaman satıyorum. Peynir, süt ve yoğurt yapıyoruz.
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Güzel de rağbet görüyor, işimden memnunum. Mesleğimiz çok güzel, doğanın içindesin.
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Yatmadan önce bile hayvanlarımın yanına gidiyorum, 1-2 saat onlarla ilgileniyorum, seviyorum daha sonra eve çıkıyorum. Hayvan sevgisi anlatılmaz bir şey. Herkese bu işi öneririm diye konuştu.
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3 çocuk mesaisi: 300 koyunuyla karla kaplı meralarda hayvancılık yapıyor
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Fetih Güçlü (42), karla kaplı meralarda hayvanlarını otlatıyor. Zorlu kış şartlarında 300 hayvanıyla meralara çıkan Güçlü, "Bu işi yaparak, 3 çocuğumu okutuyorum. Hayvancılığı severek yapıyorum, herkese öneririm" dedi.
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