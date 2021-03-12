41 şehirden İstiklal Marşı dizeleri yükseldi

Polis ve jandarmadan İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümüne özel video

Kars'ta polis ve jandarmanın İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla tarihi alanlarda İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip ilgi çekti.



Valilik öncülüğünde bir araya gelen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla kamera karşısına geçti.



Ani Ören Yeri, Kars Kalesi ve Sarıkamış'ta İstiklal Marşı'nı okuyan polis ve jandarmanın hazırladığı klip, Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.