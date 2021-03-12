Hayat 41 şehirden İstiklal Marşı dizeleri yükseldi
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41 şehirden İstiklal Marşı dizeleri yükseldi

Esenler Belediyesi, İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı ve TBMM tarafından 2021 yılının “İstiklâl Marşı yılı” ilan edilmesine özel bir video klip hazırladı. Klipte İstiklâl Marşı’nın 41 mısrası, 41 farklı şehirdeki vatandaşlar tarafından okundu.

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Klipte İstiklâl Marşı’nın 41 mısrası, 41 farklı şehirdeki vatandaşlar tarafından okundu.
Klipte İstiklâl Marşı’nın 41 mısrası, 41 farklı şehirdeki vatandaşlar tarafından okundu.

Esenler Belediyesi, İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel anlamlı bir video hazırladı. Türkiye’nin 7 bölgesinden vatandaşların İstiklâl Marşı’nın mısralarını okuduğu video, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Klipte İstiklâl Marşı’nın 41 mısrası, 41 farklı şehirdeki vatandaşlar tarafından okundu.


DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI

7’den 70’e her yaştan kimsenin yer aldığı video, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. İstiklâl Marşı’nın son mısrasını ise Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu okudu.

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Polis ve jandarmadan İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümüne özel video
OYNAT 02:23
Polis ve jandarmadan İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümüne özel video
Kars'ta polis ve jandarmanın İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla tarihi alanlarda İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip ilgi çekti.

Valilik öncülüğünde bir araya gelen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla kamera karşısına geçti.

Ani Ören Yeri, Kars Kalesi ve Sarıkamış'ta İstiklal Marşı'nı okuyan polis ve jandarmanın hazırladığı klip, Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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