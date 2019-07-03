Hayat 49 yıldır aynı parkta farklı materyallere portre çiziyor
AKTÜEL

49 yıldır aynı parkta farklı materyallere portre çiziyor

Bursa'daki Kültürpark'ta karikatür çizen Kemal Akkoç, meslekte 50'nci yılını doldurmaya hazırlanıyor. Ortaokul yıllarında öğretmenlerinin karikatürlerini çizerek mesleğe başlayan Kemal Akkoç, edebiyat öğretmeni olmasının ardından da bu tutkusundan vazgeçmedi.

Haber Merkezi DHA
Materyallere çizilen portreler.
Materyallere çizilen portreler.
Kemal Akkoç
Kemal Akkoç

1970 yılından beri Kültürpark’ta her yaz portatif sandalyesiyle karikatür çizmeye devam eden Akkoç, portre çizimleriyle de beğeni topluyor. Çizimlerini yalnızca kâğıda değil taş, tabak, bardak ve ağaçlara da çizen Akkoç, bu materyallere su kabağını da ekledi. Karikaürist Akkoç, tarlatan su kabağına çizim yapıyor.

Avrupa’nın birçok köşesinde parklarda çizimlerin yapıldığını ancak kendisinin 49 yıldır aynı yerde, sabit olarak portre yaptığını belirten Akkoç, "Seneye 50’nci yılım olacak. Parkta aşağı yukarı en eski olanlardan biriyim” dedi.

Yenilikler yapıyor

Farklı çizimleriyle dikkat çeken Akkoç, “Son yıllarda kağıdın dışında ağaca, taşa, tabak, bardak gibi materyallere su kabağına da çiziyorum. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde daha çok kağıtların kullanıldığını görünce bende alışılmışın dışında çizimler yapmak istedim. Yenilik yapmak zorundayız. Her sanat dalı, kendi içerisinde kendini yenilemeli" diye konuştu.

Muğla’nın Fethiye ilçesini gezdiği esnada su kabaklarını gördüğünü ve böyle bir fikrin ortaya çıktığını paylaşan Akkoç, insanlar tarafından farklı materyallere portre çiziminin ilgi çektiğini dile getirerek, "Su kabağını zımparalıyor, akabinde çizim yapıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Önemli olan sıra dışı şeyler yapmak, bunun peşindeyim. Değişen ve dönüşen dünyada sadece kâğıda çizmek yeterli değil, farklı ebatlarda, farklı materyallere de çizmek gerekiyor. Özellikle Arap turistler yoğun ilgi gösteriyor. Taşa çizilen portreler kalıcı olduğundan ve yıpranmadığından daha fazla revaçta" açıklamasını yaptı.

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