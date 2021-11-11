Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile başlayan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bugün tüm Türkiye’de 711 noktada toplam 5 milyon fidan toprakla buluşuyor. Yıl sonuna kadar ise 84 milyon için 3’er fidan olmak üzere, toplam 252 milyon fidan toprakla buluşacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleşen ve 2019 ile 2020 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ağaçlandırma seferberliğine geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da rekor sayıda katılımcı bekleniyor.

HER VATANDAŞ İÇİN 3 FİDAN

Geçtiğimiz aylarda yaşanan yangın felaketleri nedeniyle zarar gören ormanlık alanların da yer aldığı ağaçlandırma seferberliği kapsamında her vatandaş adına 3 fidan dikilecek. Her ilde belirlenen alanlarda aynı anda yapılacak törenlerle fidanlar toprakla buluşacak. Uluslararası arenada da büyük ilgi gören ağaçlandırma seferberliğine, yurt dışında 69 ülkeden 1 başbakan, 17 bakan, 50 büyükelçi olmak üzere 190 kişi iştirak edecek. Yeni rekorlar için tespit görevlilerinin de dahil edildiği organizasyonun koordinasyonunu yürüten Orman Genel Müdürlüğü, proje kapsamında bugüne kadar 5 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturdu.

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SEFERBERLİĞİN GÜNÜ 11 KASIM

Daha yeşil bir Türkiye için 2008 yılından beri Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Ağaçlandırma Seferberliği”, son yıllarda artan orman yangınları nedeniyle zarar gören alanları yeniden yeşertmek ve toplumu bilinçlendirmek için 2019 yılında “Geleceğe nefes” ağaçlandırma projesine dönüştü. 6 Kasım 2019 tarihli ve 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği konulu 2019/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesiller için Türkiye’yi daha yaşanabilir kılmak amacıyla her yıl 11 Kasım gününün ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanması kararı alındı.

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81 İL AĞAÇLANDIRILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destekleriyle 11 Kasım 2019’da 81 ilde eşzamanlı olarak “Geleceğe Nefes” adıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, ülke genelinde 11 milyon fidan dikilmesi planlanmış olmasına karşın, vatandaşlar ve kamuoyundan gelen büyük ilgi ve destek neticesinde, toplam 13 milyon 791 bin 435 adet fidan toprakla buluşturuldu. Türkiye’nin 2023 vizyon ve hedefleriyle uyumlu olacak şekilde 2.023 adet lokasyon olarak belirlenen dikim alanı, büyük katılım talebi neticesinde 5.223 adet farklı lokasyonda çalışma yapıldı ve dikilen fidanların alanı 19 bin 326 hektar olarak gerçekleşti.

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İki yıl üst üste Guinness’te

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda “Geleceğe Nefes” adıyla gerçekleştirilen ağaçlandırma seferberliği iki yıl üst üste Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi. 2019 yılında Çorum-Celilkırı Mevkiinde, 150 hektarlık alanda, 3.000 kişi tarafından 1 saat içerisinde dikilen 303.150 adet fidan, Guinness tarafından “Tek Lokasyonda, Sınırlandırılmamış Sayıda Bir Ekip Tarafından, 1 Saat İçerisinde, En Çok Dikilen Fidan Rekoru” kategorisinde resmi olarak tescillendi.

2020 yılında ise yine 11 Kasım etkinliği kapsamında Ankara, Çubuk İlçesinde 21.826 metrekarelik alanda, 452.023 adet fidan dikimi suretiyle, “Dünyanın En Geniş Alanlı Ağaç Deseni” oluşturuldu ve bu çalışma da Guinness Dünya Rekoru olarak tescillendi.

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Öncelik yangın bölgelerinde

Bu yıl yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında yıl içinde orman yangınlarının yaşandığı bölgelere ve illere öncelik verilecek. 2021 yılında dünya genelinde meydana gelen orman yangınlarının büyük hasarlara yol açtığına dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.

EKONOMİ Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında dikilen fidanların yüzde 95'i tuttu

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey

FİDAN SIKINTIMIZ YOK

“Ülkemiz genelinde bu yıl meydana gelen orman yangınlarının verdiği hasarı en kısa sürede telafi edeceğiz” diyen Karacabey, “Hasar gören alanların telafisi için bu yıl özellikle orman yangınına maruz kalmış sahalarda, 11 Kasım’da fidan dikme etkinliği yapalım istedik. Yine aynı şekilde birçok ülkeyle Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidanlar dikeceğiz” şeklinde konuştu.

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Özellikle Hatay’dan Çanakkale’ye kadar olan bölgede yanan sahalar başta olmak üzere, 81 il ve tüm ilçelerde fidan dikme etkinliklerinin vatandaşlarla gerçekleştirileceğini belirten Karacabey şöyle devam etti:

“Şu anda toprak tam olarak fidan dikimine uygun hale gelmediği için henüz başlamadık ama yağmurlar yağdığında arazi şartları uygun olduğunda fidan dikimine başlayacağız. Tüm ülkede sene sonuna kadar 252 milyonun çok çok üzerinde fidan dikimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Fidan sıkıntımız da yok. OGM olarak kendi fidanlıklarımız var ve buralarda yetiştiriyoruz. Elimizde yeteri kadar fidanımız var.”