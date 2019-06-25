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Hayat 511 yıllık tarihi Taşhanın restorasyonunda son rötuşlar
KÜLTÜR SANAT

511 yıllık tarihi Taşhan'ın restorasyonunda son rötuşlar

Samsun’un en önemli tarihi eserlerinden biri olan 511 yıllık Taşhan’ın restorasyonunda son rötuşlar yapılıyor.

Haber Merkezi IHA
Taşhan
Taşhan

Mahmud Bini Ali Paşa Vakfı tarafından 1508 yılında yaptırılan tarihi Taşhan’ın restorasyon çalışmaları Temmuz ayının ortalarına doğru bitirilmesi planlanıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden edilen bilgiye göre, tarihi Taşhan’ın restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz ayının ortalarına doğru bitmesi beklenen Taşhan’ın restorasyon çalışmaları için yaklaşık 5 milyon lira harcandı.

Eski belgelerle belirtildi

Samsun'un en önemli tarihi eserlerinden biri olan tarihi Taşhan, kare formunda yaklaşık 28x28 boyutlarında, dış duvarları tuğla hatıllı moloz taş olarak yapılmış iki kattan oluşuyor.

Orta avlulu iki katlı plan tipinde olan Taşhan, kare formda olan avlusu zemin katta revakla çevrili. Üst katında kemerle revak dizisi arkasında odalar yer alıyor. Yapının girişi doğuda deniz yönüne bakıyor. Geçmişte kıyı doldurulmadan önce denizin kale surlarına ve han yapısının sınırlarında kadar geldiği eski belgelerde belirtiliyor.

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