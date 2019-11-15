Hayat 6 İstanbul Bienaline rekor katılım 451 bin kişi ziyaret etti
KÜLTÜR SANAT

6. İstanbul Bienali'ne rekor katılım: 451 bin kişi ziyaret etti

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 16. İstanbul Bienali 10 Kasım Pazar günü sona erdi. Nicolas Bourriaud küratörlüğünde, Yedinci Kıta teması altında gerçekleşen bienal, şehrin üç farklı noktasında 220’den fazla esere ev sahipliği yaptı. Kapılarını açtığı 14 Eylül’den itibaren ücretsiz olarak gezilebilen ve izleyicilerden yoğun ilgi gören 16. İstanbul Bienali’ni açık kaldığı sekiz hafta boyunca 451 bin kişi ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Pera Müzesi'nde sergilenen dikkat çekici bir eser

Küratörlüğünü sanat dünyasının önde gelen isimlerinden akademisyen ve yazar Nicolas Bourriaud’nun üstlendiği Yedinci Kıta başlığını taşıyan bienal, günümüzün en acil konularından ekolojiyi farklı açılardan ele alan eserlere ev sahipliği yaptı. İnsanlığın sebep olduğu doğal veya kültürel atıklara antropoloji ve arkeolojinin araçlarıyla bakan güncel sanat çalışmalarına yer veren bienal, sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açtı.

Popüler bilimde 3,4 milyon kilometrekare genişliğinde ve 7 milyon ton ağırlığındaki bir plastik yığınından meydana gelen kütleye “Yedinci Kıta” adı veriliyor. İnsan atıklarının okyanusun ortasında yeni bir kıtanın oluşumuna sebebiyet verdiği bu olay, 16. İstanbul Bienali için ekolojik sorunlar karşısında sanatın güncel durumunu pek çok sanatçı, düşünür, antropolog ve çevreci ile birlikte araştırmak için bir çıkış noktası oluşturdu.

Yedinci Kıta hepimizin eseri
HAYAT
Yedinci Kıta hepimizin eseri
  • Sayılarla 16. İstanbul Bienali
  • • Bienali 8 haftayı kapsayan 49 gün boyunca 3 farklı mekânda 451 bin ziyaretçi gezdi.
  • • 3 farklı mekânda 25 ülkeden 56 sanatçının 220’nin üzerinde eseri sergilendi.
  • • 36 sanatçının İstanbul için özel olarak ürettiği eserler, ilk kez sanatseverlerle buluştu.
  • • Bienal süresince uluslararası sanat ve basın dünyasından 4 bine yakın müze direktörü, küratör, sanatçı, akademisyen, sanat tarihçisi, yazar, eleştirmen ve editör bienali ziyaret etti.
  • • Sergilerin dışında 200’e yakın konuşma, performans, atölye, meditasyon etkinliği ve film gösterimi gerçekleştirildi.
  • • Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde yayımlanan ücretsiz çocuk kitabı 17 bin adet dağıtıldı.
  • • Farklı alanlardan isimlerle yapılan röportajlar ve sergi izlenimlerinden oluşan Yedinci Kıta podcast serisinde 22 program yer aldı.
  • • Bienal boyunca şehirde eşzamanlı olarak 150’nin üzerinde paralel etkinlik düzenlendi.

Bienal yayınları

16. İstanbul Bienali’ne İKSV ve Yapı Kredi Yayıncılık tarafından Vehbi Koç Vakfı’nın katkılarıyla yayımlanan iki yayın eşlik etti. Sergide ziyaretçilere eşlik edecek bir kılavuz ve başvuru kaynağı niteliğindeki Yedinci Kıta Rehberi’nde, saygın uluslararası güncel sanat dergisi Frieze’in Avrupa editörü Pablo Larios’un kaleminden eser anlatımlarına yapıtların fotoğrafları eşlik etti.

16. İstanbul Bienali'nin mekanları belli oldu
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16. İstanbul Bienali'nin mekanları belli oldu

Yedinci Kıta’yla ilgili ilave okumalar yapmak isteyenler ve bienalin dokunduğu güncel meselelere dair küratör ve sanatçıların yaklaşımlarını merak edenler için 16. İstanbul Bienali’nin bir de Yedinci Kıta Saha Raporu yayımlandı.

  • İstanbul Bienali’nden şehre bir kalıcı eser daha
  • Monster Chetwynd’in 16. İstanbul Bienali’ne özel olarak bir çocuk parkı mizanseniyle kurguladığı ve Maçka Sanat Parkı’na yerleştirilen Gorgon’un Oyun Alanı başlıklı açık hava yerleştirmesi çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

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