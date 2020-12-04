​65 yaş üstü amca yasağı deldi bulgur almak için sokağa çıktı: Bir kere affet kurban olurum

Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’ne bağlı ekipler, koronavirüs ile mücadele kapsamında şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde yolculuk eden kişilerin HES kodu kontrollerini gerçekleştirdi.

Toplu taşıma araçlarına binmeleri yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar da kontrol edildi. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, şehir içi toplu taşıma araçlarını ve ticari taksileri tek tek durdurdu.

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Araçtan indirilen yaşlı adam tekrar binmek için ısrar etti

Ekipler, yolcuların risk durumlarını kontrol etti. Tespit edilen 65 yaş üstü vatandaşlar ise araçtan indirildi. 65 yaş üstü olduğu düşünülen bir vatandaş, kimliğini ibraz edemeyince "Bir kere affet kurban olurum" diyerek araca tekrar binmek istedi. Ekipler ise vatandaşın yaşını öğrenmek için evine kadar götürdü.

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Bir diğer vatandaş ise "Bulgur aldım" dese de 900 lira ceza yedi.

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