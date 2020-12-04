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Hayat 65 yaş üstü amca yasağı deldi bulgur almak için sokağa çıktı Bir kere affet kurban olurum
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​65 yaş üstü amca yasağı deldi bulgur almak için sokağa çıktı: Bir kere affet kurban olurum

65 yaş üstü amca yasağı deldi bulgur almak için sokağa çıktı: Bir kere affet kurban olurum

Kırıkkale’de toplu taşıma araçlarında yolculuk etmesi yasak olan 65 yaş üstü bir vatandaşa "Bulgur aldım" dese de 900 lira ceza kesildi. Kimliğini ibraz edemeyen bir diğer vatandaş ise "Bir kere affet kurban olurum" diyerek araca binmek istedi.

Haber Merkezi İHA
Ekipler, toplu taşıma kullanan 65 yaş üstü vatandaşlara müdahale etti.
Ekipler, toplu taşıma kullanan 65 yaş üstü vatandaşlara müdahale etti.

Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’ne bağlı ekipler, koronavirüs ile mücadele kapsamında şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde yolculuk eden kişilerin HES kodu kontrollerini gerçekleştirdi.

Toplu taşıma araçlarına binmeleri yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar da kontrol edildi. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, şehir içi toplu taşıma araçlarını ve ticari taksileri tek tek durdurdu.

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Ekipler, yolcuların risk durumlarını kontrol etti. Tespit edilen 65 yaş üstü vatandaşlar ise araçtan indirildi. 65 yaş üstü olduğu düşünülen bir vatandaş, kimliğini ibraz edemeyince "Bir kere affet kurban olurum" diyerek araca tekrar binmek istedi. Ekipler ise vatandaşın yaşını öğrenmek için evine kadar götürdü.

Bir diğer vatandaş ise "Bulgur aldım" dese de 900 lira ceza yedi.


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