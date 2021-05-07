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Hayat Cuma hutbesi Kadir Gecesi Bin aydan hayırlı gece
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Cuma hutbesi: Kadir Gecesi 'Bin ay'dan hayırlı gece

Her hafta büyük bir katılım eda edilen Cuma namazı için bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hutbe konusu "Kadir Gecesi 'Bin ay'dan hayırlı gece" başlığı oldu. 7 Mayıs 2021 tarihli cuma hutbesinin tamamını haberimizde okuyabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
7 Mayıs Cuma Hutbesi: Kadir Gecesi Bin aydan hayırlı gece
Foto: Arşiv.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu "Kadir Gecesi 'Bin ay'dan hayırlı gece" olarak belirlendi.

Muhterem Müslümanlar!

Zaman hızla akıp giderken hüznü de sevinci de bir arada yaşıyoruz; Rabbimizin af ve mağfiretine, engin rahmetine susayan gönüllerimize bir lütuf olarak gelen şifa ayı Ramazan’ın son günlerine yaklaşıyoruz. Salgınla buruk geçen günlerimizde bir inşirah ve huzur vesilesi olacak Kadir Gecesi’ne kavuşmayı heyecanla bekliyoruz. Yarın inşallah Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz. Bizleri bugünlere ulaştıran Yüce Rabbimize hamd ü senalar olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun.

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Aziz Müslümanlar!

Cenâb-ı Hak, bütün insanlığı şirkin, zulmün ve cehaletin karanlıklarından İslam’ın aydınlığına eriştirmek ve ruhen olgunlaştırmak için Kur’an-ı Kerim’i indirmiştir. Kur’an ile bağı güçlü olan her şeyin değerini yüceltmiş, onu okuyup anlama ve yaşama gayretinde olanın ömrüne bereket vadetmiştir. Kur’an’ın indirildiği ay, on bir ayın sultanı, indirildiği gece de bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi olmuştur.

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En güzel ve anlamlı cuma mesajları

Değerli Müminler!

Kadir Gecesi, Yüce Rabbimizin yeryüzüne “es-Selâm” ismiyle tecelli ettiği, mümin gönüllere huzur ve esenlik vadettiği gecedir. Kadir Gecesi, lütuf ve izzeti, feyiz ve bereketi bol olan manevi bir fırsat gecesidir. Nitekim Cenâb-ı Hak, Kadir Sûresi’nde şöyle buyurmaktadır: “Biz Kur’an’ı, Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede, Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

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Aziz Müminler!

O halde geliniz, Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi’nde hayat kitabımız Kur’an’la irtibatımızı gözden geçirelim. Yaratılış gayemizi tefekkür edip Rabbimizle kulluk ahdimizi tazeleyelim. İbadet ve taatle, zikir ve tesbihle, tevbe ve istiğfarla bu mübarek geceyi ihya edelim. Salgından ve her türlü maddi ve manevi hastalıktan şifa bulmak için Rabbimize yalvaralım. Sevgili Peygamberimizin bu gece yapılmasını tavsiye ettiği şu duayı dilimizden düşürmeyelim: “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle!”

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