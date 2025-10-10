Cuma namazı, İslam dininde önemli bir ibadet olup, haftalık toplu bir ibadet olarak farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresi 9. ayette, Cuma namazına çağrıldığında işlerin bırakılması ve namaza koşulması emredilir. Bu namaz, Müslümanlar için sadece bireysel ibadet değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberlik anlamı taşır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de hadislerinde Cuma gününün ve namazının önemini vurgulamış; o günün Müslümanlar için bayram hükmünde olduğunu belirtmiştir. Cuma günü yapılan ibadetlerin sevabı diğer günlere göre daha fazladır ve Cuma namazı, günahlardan arınma ve Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak kabul edilir. Namazın yanı sıra, hutbe dinlenir ve bu hutbe, Müslümanlar için dini, sosyal ve ahlaki konularda yol gösterici olur.