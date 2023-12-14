72 yaşında okuma yazma öğrendi: Sertifikasını belediye başkanı oğlunun elinden aldı

"Çok güzel bir duygu, herkese nasip olmaz. Beni ve kardeşlerimi yetiştirdiği için anneme teşekkür ediyorum. Annem o günün şartlarından dolayı okula gidememişti fakat kursa başladıktan sonra eve her gittiğimde annemdeki azmi ve fedakarlığı gördüm. Edremit'te 1365 kurs ve 5 binin üzerinde kursiyer var. Edremit son yıllarda çok büyük atak yaptı. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bir takım işidir, biz bir aileyiz. Başta kendi adıma, annem adına ve bütün anneler adına hocalarımıza teşekkür ediyorum."