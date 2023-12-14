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Hayat

72 yaşında okuma yazma öğrendi: Sertifikasını belediye başkanı oğlunun elinden aldı

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan Besna Say (72), okuma yazma sertifikasını, oğlu Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'dan aldı. Allah'a şükrettiğini belirten İsmail Say "Çok güzel bir duygu, herkese nasip olmaz. Beni ve kardeşlerimi yetiştirdiği için anneme teşekkür ediyorum. Annem o günün şartlarından dolayı okula gidememişti fakat kursa başladıktan sonra eve her gittiğimde annemdeki azmi ve fedakarlığı gördüm" dedi. Say, "Her alanda olduğu gibi Sayın Emine Erdoğan kadınlar konusunda da çok duyarlı. Birçok sebeple okula gidemeyen ve eğitimden kopan binlerce annemiz, ablamız ve kardeşlerimiz okuma yazma öğrendi" ifadelerini kullandı.

19:09 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 19:53 - 14/12/2023 Perşembe
AA
72 yaşındaki anne, belediye başkanı oğlunun elinden okuma yazma sertifikasını aldı.
72 yaşındaki anne, belediye başkanı oğlunun elinden okuma yazma sertifikasını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle hayata geçirilen "Nerede Kalmıştık" projesi kapsamında başlatılan okuma yazma kurslarını başarıyla tamamlayan 500 kadın için sertifika töreni düzenlendi.

Süphan Kültür ve Aile Destek Merkezinde gerçekleştirilen törende, kursiyerlerden 72 yaşındaki Besna Say, Edremit Belediye Başkanı olan oğlu İsmail Say'dan sertifikasını aldı.

Belediye Başkanı Say, yaptığı konuşmada, annesinin de aralarında bulunduğu 500 kadının okuma yazma eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını söyledi.

'BU GÜZEL DUYGU HERKESE NASİP OLMAZ'

Kendisini 9 ay boyunca karnında taşıyan ve yetiştiren annesine sertifika vermeyi nasip eden Allah'a şükrettiğini belirten Say şöyle konuştu:

"Çok güzel bir duygu, herkese nasip olmaz. Beni ve kardeşlerimi yetiştirdiği için anneme teşekkür ediyorum. Annem o günün şartlarından dolayı okula gidememişti fakat kursa başladıktan sonra eve her gittiğimde annemdeki azmi ve fedakarlığı gördüm. Edremit'te 1365 kurs ve 5 binin üzerinde kursiyer var. Edremit son yıllarda çok büyük atak yaptı. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bir takım işidir, biz bir aileyiz. Başta kendi adıma, annem adına ve bütün anneler adına hocalarımıza teşekkür ediyorum."
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say açıklama yaptı.

'SAYIN EMİNE ERDOĞAN KADINLAR KONUSUNDA DA ÇOK DUYARLI'

"Nerede Kalmıştık" projesinin çok önemli olduğunu ifade eden Say,
"Her alanda olduğu gibi Sayın Emine Erdoğan kadınlar konusunda da çok duyarlı. Birçok sebeple okula gidemeyen ve eğitimden kopan binlerce annemiz, ablamız ve kardeşlerimiz okuma yazma öğrendi. Sizin çabalarınızla buraya geldik. Şu anda bilgi çağındayız artık kendinizi geliştirerek daha iyi yerlere gelebilirsiniz."
değerlendirmesinde bulundu.
Besna Say da sertifikasını oğlundan aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek,
"Allah oğlumun işini gücünü rast getirsin. Okuma yazma öğrenmek çok güzel duygu, okuma yazmayı öğrendikten sonra hayatım değişti. Dini kitaplar okumayı çok seviyorum. Bazı yerlerde takılsam da okumaktan vazgeçmiyorum. Bu saatten sonra yatağa düşsem bile çalışmaktan vazgeçmeyeceğim."
diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Burhan Kırıcı ise "Milenyum çağının olmazsa olmazı okumaktır. Okuyarak daha da ileriye gitmemiz lazım. Sizin de bu yaşta okuma yazma öğrenmeniz büyük bir eylemdir. Hepinizi tebrik ederim." dedi.

Kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinde en büyük etkenin okuma yazma olduğunu söyleyen Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük, Milli Eğitim Bakanlığının okuma yazma oranının düşük olduğu illere önem verdiğini ve çalışmalar yaptığını aktardı.


Emine Erdoğan'dan işgalci İsrail'e tepki: İnsanlığa olan inancımız bombalanıyor
Emine Erdoğan'dan işgalci İsrail'e tepki: İnsanlığa olan inancımız bombalanıyor

Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı ve AFAD ile 'Dünya Gönüllüler Günü' çerçevesinde düzenlenen 'Türkiye Gönüllüler Buluşması'na katıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan "İki aydır dünyanın gözü önünde vicdanlarımızı paramparça eden bir kıyım yaşanıyor. Gazze'de sadece Filistinlilere, sadece Müslümanlara değil bütün insanlığa karşı affedilmesi mümkün olmayan suçlar işleniyor. İnsanı insan yapan tüm değerler, insana ve insanlığa olan inancımız bombalanıyor. Bu gözü dönmüş pervasızlığın sebebi, insanlığı umutsuzluğa düşürme isteğidir. Çünkü biliyorlar ki umut ve birbirimize duyduğumuz güven, insanlığın cevheridir. Bütün bu yaşananlara rağmen bizler de biliyoruz ki ne zulüm ne karanlık payidar olacaktır" ifadelerini kullandı.


#Emine Erdoğan
#Edremit Belediyesi
#Okuma yazma
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