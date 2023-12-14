72 yaşında okuma yazma öğrendi: Sertifikasını belediye başkanı oğlunun elinden aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle hayata geçirilen "Nerede Kalmıştık" projesi kapsamında başlatılan okuma yazma kurslarını başarıyla tamamlayan 500 kadın için sertifika töreni düzenlendi.
Belediye Başkanı Say, yaptığı konuşmada, annesinin de aralarında bulunduğu 500 kadının okuma yazma eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını söyledi.
'BU GÜZEL DUYGU HERKESE NASİP OLMAZ'
Kendisini 9 ay boyunca karnında taşıyan ve yetiştiren annesine sertifika vermeyi nasip eden Allah'a şükrettiğini belirten Say şöyle konuştu:
'SAYIN EMİNE ERDOĞAN KADINLAR KONUSUNDA DA ÇOK DUYARLI'
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Burhan Kırıcı ise "Milenyum çağının olmazsa olmazı okumaktır. Okuyarak daha da ileriye gitmemiz lazım. Sizin de bu yaşta okuma yazma öğrenmeniz büyük bir eylemdir. Hepinizi tebrik ederim." dedi.
Kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinde en büyük etkenin okuma yazma olduğunu söyleyen Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük, Milli Eğitim Bakanlığının okuma yazma oranının düşük olduğu illere önem verdiğini ve çalışmalar yaptığını aktardı.