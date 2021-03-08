Hayat 8 Mart Kadınlar Gününde de vahşet Günlerdir Müge Anlıda aranan genç kızı öldürdü cesedini paketleyip kuryeye verdi
AKTÜEL

8 Mart Kadınlar Günü'nde de vahşet: Günlerdir Müge Anlı'da aranan genç kızı öldürdü cesedini paketleyip kuryeye verdi

8 Mart Kadınlar Günü'nde de vahşet: Günlerdir Müge Anlı'da aranan genç kızı öldürdü cesedini paketleyip kuryeye verdi

Günlerdir Müge Anlı'nın programında aranan Mervenur Polat, ölü olarak bulundu. İddiaların odağındaki isim olan Cüneyt Akyol'un Mervenur Polat'ın cansız bedenini paketleyip kurye ile kendi babasının evine gönderdiği ve 4 aydır orada sakladıkları ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mervenur Polat günlerdir ailesi tarafından Müge Anlı'nın programında aranıyordu.
Mervenur Polat günlerdir ailesi tarafından Müge Anlı'nın programında aranıyordu.

Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, 4 ay önce şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan 20 yaşındaki 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın bulunması için araştırmalara başladı. Ancak Anlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde acı haberi vererek Polat'ın ölü bulunduğunu açıkladı.

MERVENUR'UN CESEDİ BAŞ ŞÜPHELİNİN BABASININ EVİNDE BULUNDU

4 ay önce annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyen ve o günden beri haber alınamayan Mervenur Polat, 4 ay sonra ölü olarak bulundu. Olayda baş şüpheli olarak gösterilen kayıp şüpheli Cüneyt Akyol, Müge Anlı ile telefonda konuşarak Polat'ın öldüğünü söyledi. Ürpertici bir cinayete kurban giden Mervenur Polat'ın cesedi Cüneyt Akyol'un babasının evinde bulundu. Cüneyt Akyol, Mervenur'u kendisinin öldürmediğini, uyuşturucu kullandıklarını ve sabah genç kadının öldüğünü gördüğünü söyledi. Korktuğunu ve paniğe kapıldığını söyleyen Cüneyt, cansız bedeni sardıktan sonra kurye çağırdığını ve babasının evine kurye ile taşıdığını, 4 aydan bu yana da evin çatı katında cansız bedeni sakladığını dile getirdi.İddiaların odağındaki bir diğer isim olan Gökhan'ın ise bu manzarayı gördüğü için camdan atlayıp kaçtığı iddia edildi.

Samsun'da sokak ortasında bir kadına şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı
GÜNDEM
Samsun'da sokak ortasında bir kadına şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı

Türkiye'nin ayağa kalktığı olayda karısını döven adam kendini böyle savundu: Bir anda gözüm döndü şikayetçi olacağım
FOTOĞRAF 9
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Samsun'da İbrahim Z., dün kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Z., 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye bilinmeyen nedenle tekme- tokat saldırdı. İbrahim Z.'nin yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde; çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan eşine art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.
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Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Z.'yi gözaltına alırken, E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük kız korumaya alınırken, olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da E.M.'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye’yi üzdü. Samsun’daki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olan hastanın hayati sorunu yok ifadelerini kullandı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, olayın ardından tedavisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.M.'yi ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarete Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ta eşlik etti.
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Kızı E.M. ile İbrahim Z.'nin yaklaşık 3 senedir ayrı olduklarını belirten baba İsmail Metegül, İbrahim'in çocuğuyla bugün görüş günüydü. Kızım geri teslim almaya gitti ve bu hale geldi. Devletin bunun gibileri salmaması lazım. Yoksa vatandaşa sıkıntı olacaklar, bir aileye sıkıntı olacaklar. Orada 5 yaşında kızının yanında bu hareketi yapıyor. Allah razı olsun, vatandaş duruma müdahale ediyor. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum dedi.
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E.M.'nin kafasında darbeye bağlı bir travma bulunduğunu söyleyen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, Hastamız şu an müşahede altında. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor. Kafasında bir travma söz konusu, kafadan darbe almış. Ama beyin veya boynunda cerrahilik bir bulgumuz şu anda yok. Yüz kemikleriyle alakalı bazı patolojik görüntüler var, bunlarla alakalı da gerekli tetkikleri sürdürüyoruz. Sol böbrekte şüpheli bir durum var ama onu da takip edeceğiz. Kız çocuğu da şu an ailesinin yanında uyuyor. Onda şu an için patolojik bir şey düşünmüyoruz. Ama ruhsal travma konusu daha çok üzerinde duracağımız konu şeklinde konuştu.
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Olay saatinden bu yana konuyu takip ettiklerini belirten Vali Zülkif Dağlı, Bu olay inşallah kadına şiddet konusunda bir son olur. Bu manada hepimize geçmiş olsun. Şahıs yakalandı ve şu an gözaltında. Yarın adli makamlar konuyla alakalı gereğini yapacaklardır dedi.
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Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Z. emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Z.'nin polise verdiği ifadesinde, Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' dibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım dedi.
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Türkiye'nin ayağa kalktığı olayda karısını döven adam kendini böyle savundu: Bir anda gözüm döndü şikayetçi olacağım
Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Z. (27), adliyeye sevk edildi. Saldırgan, polisteki ifadesinde şikayetçi olacağını söyledi. İşte zanlının okuyanı şaşırtan tüm ifadesi...


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