8 Mart Kadınlar Günü'nde de vahşet: Günlerdir Müge Anlı'da aranan genç kızı öldürdü cesedini paketleyip kuryeye verdi
8 Mart Kadınlar Günü'nde de vahşet: Günlerdir Müge Anlı'da aranan genç kızı öldürdü cesedini paketleyip kuryeye verdi
Günlerdir Müge Anlı'nın programında aranan Mervenur Polat, ölü olarak bulundu. İddiaların odağındaki isim olan Cüneyt Akyol'un Mervenur Polat'ın cansız bedenini paketleyip kurye ile kendi babasının evine gönderdiği ve 4 aydır orada sakladıkları ortaya çıktı.
Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, 4 ay önce şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan 20 yaşındaki 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın bulunması için araştırmalara başladı. Ancak Anlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde acı haberi vererek Polat'ın ölü bulunduğunu açıkladı.
MERVENUR'UN CESEDİ BAŞ ŞÜPHELİNİN BABASININ EVİNDE BULUNDU
4 ay önce annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyen ve o günden beri haber alınamayan Mervenur Polat, 4 ay sonra ölü olarak bulundu. Olayda baş şüpheli olarak gösterilen kayıp şüpheli Cüneyt Akyol, Müge Anlı ile telefonda konuşarak Polat'ın öldüğünü söyledi. Ürpertici bir cinayete kurban giden Mervenur Polat'ın cesedi Cüneyt Akyol'un babasının evinde bulundu. Cüneyt Akyol, Mervenur'u kendisinin öldürmediğini, uyuşturucu kullandıklarını ve sabah genç kadının öldüğünü gördüğünü söyledi. Korktuğunu ve paniğe kapıldığını söyleyen Cüneyt, cansız bedeni sardıktan sonra kurye çağırdığını ve babasının evine kurye ile taşıdığını, 4 aydan bu yana da evin çatı katında cansız bedeni sakladığını dile getirdi.İddiaların odağındaki bir diğer isim olan Gökhan'ın ise bu manzarayı gördüğü için camdan atlayıp kaçtığı iddia edildi.