81 ilden Van Gölü'nü temizlemek için geldiler

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından AB İklim Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında kente gelen 81 ilden 500 kişi, Van Gölü koylarında temizlik yaptı. Gölün Altınsaç ve İn koyu, yemyeşil ormanları, St. Thomas Manastırı ve Gevaş'ın saklı cenneti, Türkiye'nin 81 ilinden gelen ziyaretçilerini ağırladı.

TSO Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nce AB İklim Haftası dolayısıyla düzenlenen programa katılmak üzere kente gelen 500 kişi, "Bizim gezegenimiz, bizim geleceğimiz" etkinliği kapsamında gölün koylarında yaklaşık 5 ton çöp topladı.

Amaç kirletmemek

TSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç, etkinliğe katılanların hepsinin doğayı seven gönüllü gençlerden oluştuğunu söyledi. Türkiye'nin her ilinden doğaseverlerin katıldığı etkinliğin farkındalık oluşturması açısından önem taşıdığını belirten Oruç, şöyle konuştu:

"Van Gölü gibi bir dünya değeri kirletiliyor. Biz temizledik ama amaç kirletmemek. Üç farklı koyda yaklaşık 5 ton çöp topladık. Van Gölü dünyanın damında bir göl. 1700 rakımda bu gölün turizme açılması lazım. İnsanların Van Gölü'nün güzelliklerini görmesi lazım. Bundan dolayı bu koyları da tanıtmak gerekir. Buradaki bütün gönüllü insanlar hem Van Gölü'nün cennet koylarını gördüler hem de çevre duyarlılığına dikkat çektiler."

AA

Buraların turizme kazandırılmasını istiyoruz

TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş da etkinlikle Van Gölü'nün cennet koylarına dikkati çekmek ve çevre temizliği konusunda duyarlılık oluşturmak istediklerini vurguladı.

"Böyle etkinlikler ilimizin değerlerinin korunması için her zaman iyidir. Buraların turizme kazandırılmasını istiyoruz." diyen Çeliktaş, "İnsanların buraları görmesiyle daha çok turist çekebiliriz. Gerçekten 1700 rakımda bu kadar güzelliği bir arada görmek herkese nasip olmaz. Bu coğrafyadan bize kalan bu mirasa herkesin sahip çıkması lazım." ifadesini kullandı.

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Tüm dünya için toplandılar

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel da çevreye duyarlılığın önemine değindi. Hem doğal hem de tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Özel, "Van Gölü kıyısında birçok tarihi yer var. Urartulardan kalan kümbet, manastır ve kaleler var. Halk olarak bu değerleri korumalıyız" dedi. Gölün koylarındaki temizlik etkinliğine katılan Hüseyin Bilen, sahilde 6 ekiple temizlik yaptıklarını anlattı.

Van Gölü'ne hayranlık duyduklarını belirten Bilen, "Sadece Van için değil tüm dünya için buradayız. Doğaya karşı bir borcumuz var onu ödemeye geldi." diye konuştu.

AA

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