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Hayat 82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 69a ulaştı
AKTÜEL

82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 69'a ulaştı

82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 69'a ulaştı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine gönderdiği genelgeyle 23 Nisan'ı da dahil etti. 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 19.00 itibarıyla başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

Haber Merkezi DHA
82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 69a ulaştı
İstanbul

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlaması bu hafta 82 saat sürecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta 3 gün sürecek. Genelge kapsamında 82 saatlik kısıtlama 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. Hafta sonu kısıtlamalarında olduğu gibi 23 Nisan Cuma günü de vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemiş dükkanları saat 10.00 - 17.00 arasında açık olacak.

Kısıtlama öncesi birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kadıköy D-100 Karayolu her iki yönde araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.45 itibariyle yoğunluk yüzde 69 olarak ölçüldü.

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