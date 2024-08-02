9. Uluslararası İstanbul Arapça fuarında yayıncılar telif köşesinde buluşuyor

İstanbul merkezli olmak üzere Türkiye’nin pek çok şehrinden ziyarete gelen kitapseverlerin hem akademik hem de kültürel her türlü Arapça kitaba olan ihtiyacını karşılayan Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı bu sene İstanbul Fuar Merkezi 9. Salon’da 10.000 metrekarelik geniş bir alanda 10-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek, 9 gün boyunca 10.00- 22.00 saatleri arasında hizmet verecektir.





Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı her yıl katılımcı sayısını arttırarak çok sayıda akademisyen, edebiyatçı, yazar, ressam, grafiker ve matbaa temsilcisini iç ve dış pazardaki yayıncılarla buluşturarak sayısız telif görüşmesine, yeni projelere ve güçlü iş birliklerine imkan sunmaktadır.

Introtema “Copyright Corner”ı organize ediyor!

Arap yayıncılık dünyasıyla Türk yayıncılar arasında 2018 yılından itibaren köprü vazifesi gören Introtema Telif Hakları ve Tercüme Ajansı fuar bünyesindeki “Coyright Corner” bölümünün organizasyonunu yürütüyor. 12-16 Ağustos tarihlerinde 9. Salonda yer alacak telif köşesinde farklı ülkelerden yayıncıların bir araya gelerek B2B görüşmeler yapması ve telif alışverişinde bulunması planlanıyor.





“Copyright Corner”, bu iki önemli yayıncılık pazarını bir araya getirerek, telif hakları, çeviri ve matbaa süreçlerinde iş birliği fırsatlarını artırmayı hedefliyor. Türk ve Arap yayıncılığının dinamiklerini ve gelişimini derinlemesine yansıtan aynı zamanda iki kültür arasındaki yayıncılık ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Yayıncılar arası yakın temas: 2th Professional Program!

8. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı’nda ilki gerçekleştirilen “Professional Program” kapsamında bu yıl 13 Ağustos 2024 tarihinde 2. Yayıncı Profesyonel Buluşmaları

düzenlenecek.



