|
Hayat

9. Uluslararası İstanbul Arapça fuarında yayıncılar telif köşesinde buluşuyor

“Kitap Gelecektir” temasıyla düzenlenen bu yıl 9.su düzenlenen Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı 10-18 Ağustos 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. Dünya genelinden 30 ülkeden 300’den fazla yayınevinin katıldığı fuarda yayınevleri, yazarlar, telif hakları ajansları “Copyright Corner” bölümünde telif alışverişi için 12-16 Ağustos tarihleri arasında bir araya geliyor.

09:39 - 2/08/2024 Cuma
Diğer
Fuar, 9 gün boyunca 10.00- 22.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Fuar, 9 gün boyunca 10.00- 22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

İstanbul merkezli olmak üzere Türkiye’nin pek çok şehrinden ziyarete gelen kitapseverlerin hem akademik hem de kültürel her türlü Arapça kitaba olan ihtiyacını karşılayan Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı bu sene İstanbul Fuar Merkezi 9. Salon’da 10.000 metrekarelik geniş bir alanda 10-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek, 9 gün boyunca 10.00- 22.00 saatleri arasında hizmet verecektir.


Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı her yıl katılımcı sayısını arttırarak çok sayıda akademisyen, edebiyatçı, yazar, ressam, grafiker ve matbaa temsilcisini iç ve dış pazardaki yayıncılarla buluşturarak sayısız telif görüşmesine, yeni projelere ve güçlü iş birliklerine imkan sunmaktadır.

Introtema “Copyright Corner”ı organize ediyor!

Arap yayıncılık dünyasıyla Türk yayıncılar arasında 2018 yılından itibaren köprü vazifesi gören Introtema Telif Hakları ve Tercüme Ajansı fuar bünyesindeki “Coyright Corner” bölümünün organizasyonunu yürütüyor. 12-16 Ağustos tarihlerinde 9. Salonda yer alacak telif köşesinde farklı ülkelerden yayıncıların bir araya gelerek B2B görüşmeler yapması ve telif alışverişinde bulunması planlanıyor.


“Copyright Corner”, bu iki önemli yayıncılık pazarını bir araya getirerek, telif hakları, çeviri ve matbaa süreçlerinde iş birliği fırsatlarını artırmayı hedefliyor. Türk ve Arap yayıncılığının dinamiklerini ve gelişimini derinlemesine yansıtan aynı zamanda iki kültür arasındaki yayıncılık ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Yayıncılar arası yakın temas: 2th Professional Program!

8. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı’nda ilki gerçekleştirilen “Professional Program” kapsamında bu yıl 13 Ağustos 2024 tarihinde 2. Yayıncı Profesyonel Buluşmaları

düzenlenecek.


Yayınevleri, yazarlar, telif hakları ajanslarının randevulaşarak B2B görüşmeler yapmaları planlanan, bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan program 13 Ağustos 10.00-17.00 saatlerinde Copyright Corner’da yayıncı dostlarını karşılayacak. Program her iki tarafın da telif hakları konusundaki bilgilerini paylaşmalarını, iş birliği fırsatlarını değerlendirmelerini ve sektörel deneyimlerini karşılıklı olarak aktarmalarını sağlayacak ortamı sunacak. Arap dünyası ile Türkiye arasında tercüme hareketliliğini hedefleyen buluşmalarda son yıllarda artan tercüme çalışmalarını desteklemek için özel ödüller verilecek.

#Uluslararası İstanbul Arapça Fuarı
#Copyright Corner
#İstanbul Fuar Merkezi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fındık alım fiyatları belli oldu! Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce TMO güncel fındık fiyatları ne kadar? Tarım ve Orman Bakanlığı açıklaması