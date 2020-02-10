Hayat 92 Oscar ödülleri sahiplerini buldu Parazit filmi geceye damga vurdu
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92. Oscar ödülleri sahiplerini buldu: 'Parazit' filmi geceye damga vurdu

Los Angeles'ta düzenlenen ödül töreninde "En İyi Film" ödülüne Güney Kore yapımı "Parazit" layık görüldü. Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir film "En İyi Film" ödülünü kazanırken, "Parazit" aynı zamanda "En İyi Yönetmen", "En İyi Uluslararası Film" ve "En İyi Orijinal Senaryo" ödüllerini de kazandı.

Haber Merkezi AA
Parazit, gecede en fazla ödül alan film oldu.
Parazit, gecede en fazla ödül alan film oldu.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 92. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Güney Kore yapımı "Parazit" (Parasite), ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film ödülüyle Oscar tarihine geçti.

Bunun yanı sıra "Parazit", yönetmeni Bong Joon Ho'ya "En İyi Yönetmen" ödülünü getirirken, "En İyi Uluslararası Film" ve "En İyi Orijinal Senaryo" ödüllerini toplayarak büyük bir başarı kazandı.

- Phoenix, Joker ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı

Öte yandan "Judy" filmi ile "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü Renee Zellweger kazanırken, "Joker" filminin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

"En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü "Evlilik Hikayesi" (Marriage Story) filmindeki rolüyle Laura Dern kazanırken, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü "Bir Zamanlar Hollywood'da" (Once Upon a Time in Hollywood ) filmindeki rolüyle Brad Pitt kazandı.

  • Ödüle layık görülenler:
  • En İyi Film Müziği: Joker (Hildur Guðnadóttir)
  • En İyi Özgün Şarkı: "(I'm Gonna) Love Me Again" Rocketman (Elton John ve Bernie Taupin)
  • En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Bombshell
  • En İyi Uyarlama Senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)
  • En İyi Kostüm Tasarımı: Little Women
  • En İyi Görsel Efekt: 1917
  • En İyi Kurgu: Ford vs. Ferrari
  • En İyi Görüntü Yönetmeni: 1917 (Roger Deakins)
  • En İyi Ses Kurgusu: Ford v Ferrari
  • En İyi Ses Miksajı: 1917
  • En İyi Belgesel: American Factory
  • En İyi Kısa Belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl
  • En İyi Animasyon Filmi: Toy Story 4
  • En İyi Kısa Animasyon: Hair Love
  • En İyi Kısa Film: The Neighbor’s Window
  • En İyi Yapım Tasarımı: Once Upon a Time in Hollywood
  • En İyi Sinematografi: 1917

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