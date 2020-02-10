​Bu hikaye sizin

Sait Faik Abasıyanık hikayelerinden Savaş Dinçel tarafından uyarlanan Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye adlı oyun seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen bu yeni yapımda Taner Turan’ı seyrediyoruz. Ozan Uçar yönetimindeki tek perdelik oyunun dekoru Behlüldane Tor, ışıkları Serhat Akın imzasını taşıyor. Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye’nin yeni temsilleri 13-14-15 Şubat tarihlerinde Garibaldi Sahnesi’nde olacak. İstanbul’u anlamak, sokaklarına yeni pencereler açmak, martılarla, dalgalarla konuşmak için fırsat sunan oyun, düşsel bir yolculuğa dönüşüyor. Oyuncu Taner Turan ile “hikaye”yi ve Sait Faik’i konuştuk.

Oyunda herkes kendisine yakın gelen bir hikaye bulabiliyor. Bu etki hakkında ne söylemek istersiniz?

Aktarmaya çalıştığımız hikayelerin hepsi, ucundan köşesinden, toplumu etkiliyor evet. Çünkü anlatılan her şeyde benzer yaşanmışlıklar var.

EVDE ANLATIYOR GİBİ

Sahne kullanımı bakımından seyircinin alışık olmadığı bir oyun. Tasarım, sahne ve seyirci geri dönüşleriyle ilgili ne söylemek istersiniz?

Meydan sahne olarak ortaya koyduğumuz oyun, Taksim’deki salonumuzu da içine alıyor. Duvara yansıtılan eski fotoğraflar, müzikler izleyenleri o yıllara bir seyahate davet ediyor. Seyircinin güzel tebessümü beni mutlu ediyor. Oyun sonrası, Sait Faik’i sanki evinde anlatıyormuş gibi dinlediklerini söylüyorlar.

Oyun hayatla ilgili bugüne ne söylüyor?

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Kalabalıkta yalnızlık yaşıyoruz. İlgisizlik bir hastalık gibi yayıldı, insanlar çevresine ve kendisine duyarsız. Zamanla birçok değeri unutuyoruz. İnsanlık olarak birlikteliğin, içinde olduğumuz doğanın, hayvanların bizim için ne kadar önem arz ettiğini unutuyoruz. Oyun, bir hatırlatma çağrısı gibi.