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Hayat 95 yaşında koronavürüsü yenen şehit babası Bu hastalıktan ölen eşimi çok özlüyorum
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95 yaşında koronavürüsü yenen şehit babası: Bu hastalıktan ölen eşimi çok özlüyorum

95 yaşında koronavürüsü yenen şehit babası: Bu hastalıktan ölen eşimi çok özlüyorum

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yaşayan ve kışları oğullarının oturduğu Ankara’ya gelen Dursun Köse (95), bir süre önce yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Dursun Köse, birlikte yakalandıkları koronavirüsten hayatını kaybeden 75 yıllık eşi 91 yaşındaki Saliha Köse’yi çok özlediğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Dursun Köse ve eşi Saliha Köse.
Dursun Köse ve eşi Saliha Köse.

Ordu'nun Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi’nde yaz dönemini geçiren Dursun Köse, bir süre önce havaların soğumasıyla eşi Saliha Köse ile Ankara’daki oğullarının yanına geldi. Köse ve eşi bir süre sonra rahatsızlandı. Koronavirüse yakalandıkları belirlenen çifte evde tedavi uygulandı. Saliha Köse durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Bir haftalık yoğun bakım süreci sonrası 5 çocuk annesi Saliha Köse yaşamını yitirdi.

'ŞİMDİ TEK BAŞIMA NASIL YAŞAYACAĞIM'

Hastalığı evde tedaviyle yenen Dursun Köse, çocuklarıyla birlikte eşinin cenazesini memleketine götürdü ve toprağa verdi. 75 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Dursun Köse, kendini çok yalnız hissettiğini belirterek, “Eşim bir hafta yoğun bakımda kaldı sonra hayatını kaybetti. Ben evde ilaç kullanarak kurtuldum. Kolay değil onlarca sene beraberdik. Bu hastalık eşimi bizden aldı. Şimdi tek başıma nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Onu çok özledim” dedi.

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‘POLİS OĞLUM 40 YAŞINDA ŞEHİT OLDU’

Eşinin 13 çocuk dünyaya getirdiğini ancak 5’inin sağ kaldığını anlatan Köse, "1 erkek ve 7 kız yaşamadı. Bazıları ikizdi. En büyük oğlum Ali Köse polisti. 40 yaşında şehit oldu. Diğer oğlum Yüksel Köse 50 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 30 yaşındaki torunum Ayhan'ı da beynindeki hastalık nedeniyle kaybettik. Eşimle birlikte çok acılar yaşadık, çok da güzel günlerimiz oldu. Şimdi de eşimi kaybettim” dedi.

‘OĞLUM, GELİNLERİM VE TORUNLARIM DA YAKALANDI’

Uzun yıllar çiftçilik yapan ve birkaç sene öncesine kadar da bütün işlerini kendisinin gördüğünü anlatan Dursun Köse, hastalığın eşi ve çok insanın ölümüne neden olduğunu, herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Dursun Köse, oğlu, gelinleri ve torunlarının da bu hastalığa yakalandıklarını gördükleri tedavi sonrası sağlıklarına kavuştuklarını belirtti.

Köse’nin oğlu polis memuru Ali Köse’nin, 1996 yılında İstanbul’da şüpheli bir aracın takibi sırasında geçirdiği trafik kazasında bir arkadaşıyla birlikte şehit olduğu öğrenildi.

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