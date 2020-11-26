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96 yaşında koronavirüsü yendi: Sütü balı pekmezi eksik etmem

96 yaşında koronavirüsü yendi: Sütü balı pekmezi eksik etmem

Rize’nin Ardeşen ilçesinde, kronik rahatsızlığı bulunan Hamdi Okutan (96), ilerleyen yaşına rağmen yakalandığı koronavirüsü yenmeyi başardı. Okutan, "Süt ürünlerini eksik etmem, balı, pekmezi her gün tüketirim, bunlar bana şifa oldu" dedi.

Haber Merkezi DHA
96 yaşındaki Hamdi Okutan.
96 yaşındaki Hamdi Okutan.

Rize Ardeşen ilçesinde Fatma Okutan'ın ardından da kronik rahatsızlığı bulunan Hamdi Okutan da koronavirüse yakalandı. Okutan, tedavisinin ardından evde karantinaya alındı. 10 gün karantinada kalan Okutan, sağlığına kavuştu. Tedavi sürecini anlatan Hamdi Okutan, "İştahım gitti, yediklerimden tat alamadım, halsizleştim. Bu hastalık artık herkesin başına gelecek, bir tek bana özel bir durum değil. O yüzden çok dikkatli olunması gerekiyor. Yaşım ilerledi ama havalar güzel oldukça bağ bahçeden geri gelmem sürekli iş yaparım, ben oturursam hasta olurum. Süt ürünlerini eksik etmem, balı, pekmezi her gün tüketirim, bunlar bana şifa oldu. Bu yaşıma kadar 12 ameliyat geçirdim, korona da olmasam eksik kaldırdı. Herkes konulan kurallara uysun, birbirinden uzaklaşsın, atlatacağız inşallah" dedi.

Koronavirüsü alt eden 96 yaşındaki Hamdi Okutan eşi Fatma Okutan ile birlikte.

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'SÜT ÜRÜNLERİ ONU DİNÇ TUTUYOR'

Fatma Okutan da, "Hastalık süresince babamdan çok endişelendik, hep dikkat ediyorduk ama biz de hasta olduk. Önce bende bazı belirtiler olmaya başladı, testimi oldum, pozitif çıktım, birkaç gün sonra da babamı test ettirdik, o da pozitif çıktı. Babam yaşlı, hastalıkları vardı. 2 yıl önce de ciğerleri ile ilgili sorun yaşanmıştı o yüzden çok korktuk. Ama çok şükür bir sıkıntı yaşamadık, ben de o da hafif atlattık. Babamın ilerlemiş yaşına rağmen bu kadar dinç olmasını çocukluğundan beri düzenli tükettiği süt ürünlerine bağlıyorum. Bence süt ürünleri onu dinç ve enerjik tutuyor" diye konuştu.

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