Hayat ABDde 22 aylık bebek iki bin dolarlık alışveriş yaptı
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ABD'de 22 aylık bebek iki bin dolarlık alışveriş yaptı

ABD'de 22 aylık bir bebek, annesinin çevrim içi mağazada sepetine eklediği ürünleri satın alarak 2 bin dolarlık harcama yaptı. Uzmanlar, küçük Ayaansh'ın bu hareketinin tesadüfi olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
ABDde22 aylık bebek iki bin dolarlık alışveriş yaptı
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Ülkenin New Jersey eyaletinde bir eve sürpriz bir kargo geldi. Kargoyu teslim alan ev sakinleri, kolilerdeki henüz "sipariş edilmeyen" mobilya ürünlerinin neden geldiğini anlayamadı. Ancak durum daha sonra anlaşıldı. Çift, ürünlerin, evin 22 aylık üyesi Ayaansh tarafından satın alındığını fark etti.

Ayaansh, annesinin çevrim içi olarak sepetine eklediği ürünleri almıştı. Uzmanlar, Ayaansh'ın bu hareketinin tesadüfi olmadığını söyledi.

Öyle ki çocuk, çevrim içi alışveriş yaparlarken ebeveynini gözlemlemişti. Ayrıca, pandemi nedeniyle sanal ortamda derslere katılan büyük kardeşlerini izlemişti. Dolayısıyla teknolojik birçok detaya hakim olmuştu.

Aile, TRT Haber'in aktardığına göre Ayaansh'ın daha büyük alışverişler yapmasını engellemek için güçlü şifreler ve yüz tanıma uygulamaları kullanmaya karar verdi.

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