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YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Açık havada keyifli dekorasyon: Aydınlatma önemli

Bahar geldi. Bahçe, teras ya da balkonlarımızda biraz nefes almak istiyoruz. Bu küçük alanları birkaç dekorasyon önerisiyle keyifli mekanlar haline getirmek mümkün. Saksılarda çiçeklerle, salıncaklı ya da sallanan kotuklarla bu mekanları şenlendirme vaktidir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son yıllarda trend olan minimalist konsepte şimdilerde bahçe, balkon ve teras gibi açık hava mekanlarında da rastlıyoruz. Mekanlarda ferahlık algısı oluşturmak için işlevsel mobilyalar, yalın tasarımlar ve düz renkler ile oluşturulan kombinleri tercih etmek gerekiyor. Küçük alanları etkili ve kullanışlı bir hale dönüştürmenin büyük alanlara göre daha zor olduğunu ifade eden L’unica Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Ali Samantır, açık havada daha ferah ve sade bir görünüm elde etmek isteyenler için küçük alanlarda uygulanması gereken ipuçlarını paylaştı. Samantır’ın ilk önerisi dar bir alana birçok mobilyayı sıkıştırmak yerine fonksiyonel mobilyalar tercih edilmesi yönünde. Köşe koltuğu, çekmeceli orta sehpa, açılır kapanır yemek masası ve sandalyeler gibi işlevsel mobilyalar kullanarak daha çok alan açabilirsiniz. Banklar da dar alanlar için ideal. Dikey bahçe uygulamalarıyla alandan tasarruf sağlayabileceğiniz gibi hoş bir atmosfer de yakalamak mümkün.

L'unica Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Ali Samantır

AYDINLATMAK ÖNEMLİ

  • Loş bir ışık ile bahçenizi aydınlatabilir, fener ve renkli ampullerle canlılık katabilirsiniz. Özellikle küçük bahçe, balkon ve terasların konforunu artırmak için tekli salıncaklar, sallanan koltuklar, puflar gibi keyif ürünleri oldukça ideal.
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