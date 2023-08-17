Adana'da sıcaklıklar rekor kırdı: 34 yıllık otomobiline klima taktırdı

Kozan ilçesinde yaşayan emekli çiftçi Nurettin Kılınç, sıcaklara dayanamayıp 1989 model Renault Toros aracına yeni nesil klima taktırdı. Bölgede kırsal mahallelerde ve zorlu arazi şartlarına uygun olması nedeniyle halk arasında "dağ keçisi" olarak bilenen Toros aracından vazgeçmeyen Kılınç, aracın içinin aşırı sıcak olması ve rekor kıran sıcaklarda daha da dayanılmaz olması nedeniyle yeni nesil klimayı araca takmaya karar verdi.