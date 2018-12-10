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Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları: Sıla’nın darp raporu kabul edilemez

İ.Ü. Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları; Sıla’nın, Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla özel bir hastaneden aldığı darp raporunu inceledi ve şu sonuca vardı: "Rapor Sıla’nın vücundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif etmiyor. Eksik ve yetersiz. Dolayısıyla tıbben kabul edilemez."

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İ.Ü. Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları, Sıla Gençoğlu'nun raporunu eksik ve yetersiz buldu.
İ.Ü. Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları, Sıla Gençoğlu'nun raporunu eksik ve yetersiz buldu.

Ahmet Kural'ın avukatı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na başvurarak; Sıla'nın, olaydan iki gün sonra özel bir hastaneden aldığı raporun incelenmesini istedi.

Sabah'ın haberine göre, uzmanlar; savcılığa darp iddiasıyla başvuran Sıla'nın fotoğraflarına da bakarak, vücudundaki şiddet bulgularını ve olayın meydana geliş şeklini araştırdı. Raporun, adli tıbbi değerlendirmeye uygun olup olmadığına da bakıldı.

Oluşma şekli belirsiz

Yapılan incelemeden; Sıla'nın uzun süreli fiziksel şiddete uğradığı iddiasını çürüten bir sonuç çıktı. Kararda; Sıla'nın raporunun, vücudundaki yaralanmaların ne zaman ve ne şekilde oluştuğuyla ilgili net bir adli değerlendirme yapılabilmesi açısından eksik ve yetersiz olduğu belirtildi. Uzmanlar; Sıla'nın raporunda, yaralanmaların ayrıntılı tanımının bulunmadığını da belirtti.

Rapor: 'Tıbben kabul edilemez'

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nın incelemesinde şu ifadeler yer aldı: 'Kişinin, iddia edildiği gibi 45 dakika sistematik şekilde şiddete maruz kaldığına dair travma bulguları raporda tarif edilmediği için söz konusu rapor tıbben kabul edilemez.'

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