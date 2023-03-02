AFAD'dan harita uygulaması: Adrese göre deprem tehlikesi sorgulanabilecek

10 ilde ağır yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Türkiye deprem gerçeği ile bir kez daha karşılaştı. Vatandaşlar evlerinin fay hatları üzerinde bulunup bulunmadığını ve bölgelerinin deprem riski taşıyıp taşımadığını merak ediyor.