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Hayat

AFAD'dan harita uygulaması: Adrese göre deprem tehlikesi sorgulanabilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından internet uygulamasına dönüştürülen "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" üzerinden ülke genelinde herhangi bir noktanın deprem tehlike değeri öğrenilebiliyor.

16:52 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Arşiv.

Arşiv.

10 ilde ağır yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Türkiye deprem gerçeği ile bir kez daha karşılaştı. Vatandaşlar evlerinin fay hatları üzerinde bulunup bulunmadığını ve bölgelerinin deprem riski taşıyıp taşımadığını merak ediyor.

Deprem tehlike değeri öğrenilebilecek

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Türkiye Deprem Tehlike Haritası"
interaktif internet uygulaması ile Türkiye'de ilk defa bir noktanın deprem tehlike değerinin öğrenilebildiği belirtildi.

Buna göre "tdth.afad.gov.tr/TDTH/" linkine tıklandığında e-Devlet kullanıcı bilgileriyle uygulamaya giriş yapılıyor. Uygulamadaki, "adres sorgulama" bölümünden il, ilçe ve mahalle bilgileri girilerek bölgenin deprem tehlike durumu öğrenilebiliyor.


Enkazdan çıkınca köpek korkusunu unutup kurtarma köpeğine sarıldı
Enkazdan çıkınca köpek korkusunu unutup kurtarma köpeğine sarıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'nde bulunan Boğaziçi Apartmanı da yıkıldı. Apartman görevlisi olarak çalışan 46 yaşındaki Mehmet Çabuk, zemin kattaki kapıcı dairesinde mahsur kaldı. Enkaz altında 3 gün kurtarılmayı bekleyen Çabuk'un yerini, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının canlı insan arama kurtarma köpeği Çakıl tespit etti. AFAD, Ankara İtfaiyesi, ve özel harekat polislerinden oluşan ekiplerin 12 saat süren çalışması sonucu enkazdan çıkartılan Çabuk, hastanedeki tedavisinin ardından yerini tespit eden arama kurtarma köpeği Çakıl ile buluşmak istedi. Çabuk'un isteğini yerine getiren Ankara İtfaiyesi ekiplerinin enkaz başında gerçekleştirdiği buluşmada duygusal anlar yaşandı.

#afad
#Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
#Türkiye Deprem Tehlike Haritası
14 dakika önce
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AFAD'dan harita uygulaması: Adrese göre deprem tehlikesi sorgulanabilecek
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