Afganistan'a dönene yeni hayat: Kızılay ülkelerine dönen Afganlara iş imkanı sağlıyor

Türk Kızılay’ının Afganistan’da yürüttüğü “Gönüllü Geri Dönüş Sonrası Destek Programı” sayesinde Türkiye’den kendi istekleriyle ülkesine dönen Afganlara geçimlerini sağlayabilmeleri için iş imkânı sağlanıyor.

Kızılay’ın destekleriyle gerçekleştirilen proje İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği ve Afganistan Göçmenler Bakanlığı’nın iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Türk Kızılay'ı Uluslararası İlişkiler Müdür Yardımcısı Alper Küçük projenin ayrıntılarını ve bugüne kadar verilen destekleri Yeni Şafak’a anlattı.

65’İN ÜZERİNDE İŞLETME KURDUK

Çeşitli sebeplerden ötürü göç etmek zorunda kalmış, ardından gönüllü olarak ülkesine geri dönmüş Afgan nüfusunun Türk Kızılay'ı tarafından tespit edilmesiyle projenin hayata geçirildiğini vurgulayan Küçük, “Şu an 65’in üzerinde işletmemiz aktif olarak çalışmaktadır. Ve bu işletmelerinde başarısını, devamlılıklarını takip edip en az 6 ay düzenli izleme değerlendirme yapıyoruz. Aynı zamanda işletmecilere destek olmak için açtığımız dükkanların ilk 6 ay kiralarını biz ödüyoruz. Amacımız gönüllü Afganların ülkelerine geri dönmeleri desteklemek, teşvik etmek ve tehlikeli göç yolculuklarına başvurmamalarını sağlamaktır” dedi.

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BİRÇOK SEKTÖRE İSTİHDAM

Yürütülen projeyle bakkal, marangoz, berber, fotoğrafçı, kumaşçı, terzi, fırın, telefon tamircisi, tesisatçı gibi mesleklere yönelik iş yerleri kuruldu.

2018 yılında başlatılan proje kapsamında 65 iş yerinin açılmasına destek olan Türk Kızılay, “Gönüllü Geri Dönüş Sonrası Destek Programı” projesiyle açılan dükkanların tadilat işlemlerini gerçekleştirip Afgan halkına destek oluyor.

Projeden faydalanan Afganlardan Sayıd Rahim Hashimi, “Önceden bakkal dükkânım vardı. Sonra ekonomik sıkıntılardan dolayı battım. Durumumu göç idaresine ve Türk Kızılay’ına bildirdim. Onlarda ülkemde bakkal dükkanı açıp geçimimi buradan sağlamama destek oldular. Türk Kızılayı’na ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi. Projeden faydalanan bir diğer kişi ise Zabihullah Muhammed Rasul ise, “Türk Kızılay’ının desteğiyle Afganistan’da terzi dükkanı açtım. Kızılay’a çok teşekkürler” diye konuştu.

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Proje yeni fonlarla büyüyecek

“Bu proje Afganistan’da başladı fakat devletimizle beraber imzaladığımız mekanizma çerçevesinde şu an “Ulusal Destekli Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması adı altında büyüyor, gelişiyor” diyen Alper Küçük, “Göç İdaresi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, TİKA ve Kızılay’ın olduğu dörtlü bir işbirliğiyle projenin her milleti kapsaması için çalışıyoruz. Ülkemizde, memleketine dönmek isteyen fakat dönme imkanı bile elinde olmayan Pakistanlı, Somalili binlerce insan var. Projenin gelişmesiyle beraber finansal kaynaklarımızda gelişecek” diye konuştu.