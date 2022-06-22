Hayat Afrikalı futbol yıldızı Sadio Mane köyünü ihya etti
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Afrikalı futbol yıldızı Sadio Mane köyünü ihya etti

Liverpool'un Senegalli futbolcusu Sadio Mane, doğup büyüdüğü köyü Bambaly'yi adeta bir şehre çevirdi. Yıldız oyuncu köyüne 530 bin avroya bir hastane, 250 bin avroya ise bir okul inşa ettirdi.

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Afrikalı futbol yıldızı Sadio Mane köyünü ihya etti
Yıldız oyuncu köyüne 530 bin avroya bir hastane, 250 bin avroya ise bir okul inşa ettirdi.

Liverpool'un Senegalli futbolcusu Sadio Mane, doğup büyüdüğü köyü Bambaly'yi adeta bir şehre çevirdi. Yıldız oyuncu köyüne 530 bin avroya bir hastane, 250 bin avroya ise bir okul inşa ettirdi. Ayrıca Bambaly'ye bir posta merkeziyle benzin istasyonu da açan Senegalli futbolcu; tüm yapılar için köye 4G internet hizmeti de gelmesini sağladı.

Sadio Mane
Sadio Mane

Önceki gün hastanenin açılışında konuşan Mane, "Para bir iyilik, güzellik üretmiyorsa, hiçbir şeydir" diye konuştu. Sadio Mane'nin desteğiyle gelişen Bambaly köyünde 2 bin kişi ikamet ediyor ve futbolcunun oluşturduğu fonla köyde yaşayan her aileye 70 avro destek veriliyor.

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