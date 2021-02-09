Afyon'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin toplu taşıma araçlarını kullanma yasağı kalktı Afyon'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin toplu taşıma araçlarını kullanma yasağı kalktı Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclis kararı ile korona virüs tedbirleri kapsamında kentte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin toplu taşıma araçlarını kullanma yasaklarının kaldırıldığı belirtildi. Alınan kararlar arasında ayrıca çiçekçilerin sevgililer günü haftasında da açık kalmasına karar verildi.

Haber Merkezi 09 Şubat 2021, 11:30 Son Güncelleme: 09 Şubat 2021, 11:41 İHA