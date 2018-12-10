Ağaçlara mont giydiren genç duygulandırdı

Bir gurup üniversite öğrencisi tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyada 300'ün üzerinde mont toplandı.

İhtiyaç sahiplerine elden vermek yerine böyle bir girişimde bulunmak istediklerini belirten üniversite öğrencisi Afrim Krasniçi, ‘insanlığın ölmediğini’ hatırlatmak istediklerini söyledi.

Üniversiteli öğrencilerin düşüncesi duygulandırdı.

Sosyal medyadan duyurdu yardıma koştular

Afrim Krasniçi'nin açıklaması şöyle: “İhtiyaç sahibi ailelere eşya hediye etmek için bir inisiyatif aldım. Böyle bir girişim aslında Avrupa’da bazı kentlerde gerçekleşti. Ben de düşündüm, dedim ki ‘Neden bunu Prizren’de de yapmayalım?’ Sosyal medya üzerinden bu duyuruyu yaptığım zaman çok büyük bir destek aldım. Başka kentlerden de destekler geldi. Yani bu faaliyet diğer kentlerde de başlatılabilir. Gerçek anlamda biz gençler Kosova’nın geleceğiyiz, bu yüzden daha yaratıcı olmamız ve katkımızı sunmalıyız.”

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