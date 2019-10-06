Hayat Aile hayatında yaşanan kırılmalar İnsanlık tarihinde görülen en büyük ahlaki tehdit
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Aile hayatında yaşanan kırılmalar: İnsanlık tarihinde görülen en büyük ahlaki tehdit

Aylık “Alın Teri” Cins, 2019 Ekim sayısı ile raflarda! Bu ay 49. sayısını çıkaran ve 4. yılını dolduran Cins, okurlarını Beatmucit Ceyhuni’nin “Aslında umudum var da hiç yanımda durmaz” şarkı sözüyle yeniden selamlıyor. Türk insanına fotoğrafı sevdiren büyük usta Ara Güler ve Bosna Hersek’in kurucu cumhurbaşkanı ve fikir adamı Aliya İzetbegoviç’ten seçilmiş on paragraf Cins Kafalar’ın Ekim ayında yer alıyor. Dr. Mustafa Merter ile gerçekleştirilen röportaj da insanlık tarihinde görülen en büyük çapta ahlaki ve psikolojik bir tehdit ile karşı karşıya olduğumuzun altını çizildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cins derginin ekim sayısında Neşe Kutlutaş'ın sorularını yanıtlayan Dr. Mustafa Merter, aile hayatına dair önemli açıklamalar yaptı.
Cins derginin ekim sayısında Neşe Kutlutaş'ın sorularını yanıtlayan Dr. Mustafa Merter, aile hayatına dair önemli açıklamalar yaptı.

Aykut Ertuğrul, Savaş Ş. Barkçin, Mustafa Çiftci, Furkan Çalışkan, Ömer Türker, İbrahim Halil Üçer, Mehmet Şeker, Ercan Yıldırım, Serdar Bilir, Bilal Can, Abdullah Harmancı, Ahmet Sarı, Murat Güzel, Sadık Koç, Muhammed Yazıcı, Ömer Yalçınova, Mustafa Sami, Rıdvan Tulum, Bahadır Yenişehirlioğlu, Muhammed Berdibek, Güven Adıgüzel, Arslan Karadayı, H. Yahya Şekerci, Tuba Kaplan, Musa Yaşaroğlu ve Sadık Yemni Cins Ekim 2019 sayısı yazarları.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

“3 Soruda” sayfasının 2019 Ekim ayı konuğu İnsan Yayınları genel yayın yönetmeni İsmail Akıncı “neden okuyalım”, “ne okuyalım”, “nasıl okuyalım” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. Orta sayfada ise bu ay; ilham veren kadrajı, kendine has kişiliğiyle Türk insanına fotoğrafı sevdiren büyük usta Ara Güler yer alıyor. Bosna Hersek’in kurucu cumhurbaşkanı ve fikir adamı Aliya İzetbegoviç’ten seçilmiş on paragraf Cins Kafalar’ın Ekim ayı içeriği iken; “18 Soruda Nasılsın?” sayfasında da sorularımızı dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko cevapladı.

ÇEVİRİ METİNLER ve ŞİİR SAYFALARI

Amerikalı şair Ezra Pound’un şiiri ve şairliği derinlemesine tartıştığı “Başı Boş Bir Belge” adlı makalesi Ahmet Ölmez çevirisiyle Ekim sayısında. Yine günümüz Amerikan şairlerinden Matthew Dickman’nın “Mayakovski’nin Revolveri” adlı şiiri de Ahmet Ölmez çevirisiyle okurla buluşuyor. Son şiir sayfasında ise şair ve yazar Ali Emre’nin Aliya İzetbegoviç’e ithaf ettiği “Aliya” adlı şiir yer alıyor.

Cins'in ekim sayısı

MUSTAFA MERTER, MAHMUT KAYA VE LÜTFİ SUNAR SÖYLEŞİLERİ

Bu sayının ilk söyleşini yazar Neşe Kutlutaş Dr. Mustafa Merter ile gerçekleştirdi. Söyleşide günümüz insanının çıkmazlarına, aile ve sosyal hayatta yaşanan kırılmalara dair önemli açıklamalar yapan Mustafa Merter, insanlık tarihinde görülen en büyük çapta ahlaki ve psikolojik bir tehdit ile karşı karşıya olduğumuzun altını çizdi. Bu sayının bir diğer söyleşisinde ise yazar Mustafa Uçurum ve Ali Bal Prof. Mahmut Kaya ile ilmi hayatının önemli dönemeçlerini, Necip Fazıl ile anılarını ve “Asım’ın nesli” ni konuştu. Son söyleşide ise Yusuf Genç, Lütfi Sunar’la Ekim ayında Ketebe Yayınları’ndan çıkacak olan kitabı Alexis de Tocqueville: Modern Çağın Çelişkileri Karşısında Bir Düşünür kitabından hareketle 19. yüzyılı, bu yüzyıldaki sömürgeci hareketleri ve sömürgeciliğin Batı düşüncesiyle ilişkisini konuştu.

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