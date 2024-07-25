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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'Erişilebilirlik Menüsü' hizmete sunuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli vatandaşların sosyal hizmetlere ve sosyal yardımlara erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla internet sitesini yeniden tasarlayarak, hazırlanan ‘Erişilebilirlik Menüsü'nü kullanıma sundu.

11:23 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:25 - 25/07/2024 Perşembe
AA
Erişilebilirlik Menüsü kullanıma sunuldu.
Erişilebilirlik Menüsü kullanıma sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesi "Erişilebilirlik Menüsü" ile engellilerin hizmetine sunuldu.


"Erişilebilirlik herkes içindir"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "erişilebilirlik herkes içindir" mottosuyla herkesin, istediği her hizmete, bağımsız ve güvenli şekilde ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi için Bakanlığın "aile.gov.tr" web sitesine yeni özellikler eklendi.


Engellilerin, Bakanlığın internet sitesinin içeriğine erişiminin kolaylaştırılması ve başta kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları olmak üzere özel politika gerektiren vatandaşlara sağlanan koruyucu ve önleyici programlara daha kolay ulaşabilmesi adına "Erişilebilirlik Menüsü" kullanıma sunuldu.


"Ekran okuyucu, seçili alan okuyucu, bağlantı vurgulama, büyük metin, disleksi dostu, kontrast renk ayarı" özelliklerini içeren "Erişilebilirlik Menüsü," vatandaşların bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ile ihtiyaç duydukları sosyal hizmetlere ve sosyal yardımlara bilgisayar ve cep telefonlarından daha kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmesine imkan sağlıyor.




#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#engelli vatandaşlar
#Erişilebilirlik Menüsü
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