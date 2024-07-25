Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'Erişilebilirlik Menüsü' hizmete sunuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık oranının düşmesi ile ilgili önemli bir saha çalışması başlatacaklarını belirterek, “Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Maliye bakanlıkları yetkililerden oluşan bir çalışma grubu oluşturuyoruz” dedi. Göktaş, evlilik kredisi için 11 bin 11 çiftin başvuru yaptığını hatırlatarak “Bu ay 733 çiftin ödemesi gerçekleşti” diye konuştu. Göktaş, “Önümüzdeki dönemde doğum oranının en düşük olduğu üç ilimizi de pilot uygulama kapsamına almayı, Aile ve Gençlik Fonumuzu buralarda uygulamayı hedefliyoruz” dedi.