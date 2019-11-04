Hayat Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan kale gibi kervansaray Sultanhanı
KÜLTÜR SANAT

​Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan Sultanhan'ı mimarisiyle dikkati çekiyor!

Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan kale gibi kervansaray: Sultanhanı

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde, hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, görkemli mimarisiyle dikkati çekiyor.

Haber Merkezi AA
1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, görkemli mimarisiyle dikkati çekiyor.
1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, görkemli mimarisiyle dikkati çekiyor.

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde, hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, görkemli mimarisiyle dikkati çekiyor.

Selçuklulardan kalma 750 yıllık kervansaray restore edilmeyi bekliyor
HAYAT
Selçuklulardan kalma 750 yıllık kervansaray restore edilmeyi bekliyor

Kervansaray, kapalı holden oluşan iki bölümlü bir plana sahip.

Şamlı Muhammed bin Havlan inşa etti

Konya-Kayseri kara yolu üzerinde Aksaray'a 45 kilometre uzaklıktaki kervansarayı, Konya'daki Alaaddin Camisi'nin de mimarı Şamlı Muhammed bin Havlan inşa etti.

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Askeri üs olarak da kullanıldığından çeşitli savaşlara sahne olan ve kuşatmalar sırasında zarar gören kervansaray, düz araziye kurulmuş bir kaleyi andırıyor.

Kervansaray, kesme taş malzemeyle örülen duvarları kulelerle destekleniyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor

Kervansaray, kesme taş malzemeyle örülen duvarları kulelerle desteklenmiş, revaklı avlulu yazlık kısmı ile kapalı holden oluşan iki bölümlü bir plana sahip.

Han içindeki yapı özellikleriyle Sivas’taki Gök Medrese'ye benzetilen kervansarayda hamam, mescit, yolculara mahsus odalar, salonlar ve ambarlar bulunuyor.

UNESCO tarafından 2014'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sultanhanı Kervansarayı'nı her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Sultanhanı Kervansarayı'nı her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Han içindeki yapı özellikleriyle Sivas’taki Gök Medrese'ye benzetiliyor.
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