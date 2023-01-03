​Alanya Kalesi’nde gizli geçit bulundu.

Roma, Bizans, Selçuklu ile Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Alanya Kalesi, mimari yapıları, tersanesi ve Kızılkule’si ile dikkati çekiyor. 1982’de başlayan kazıların üçüncü etabı 2013’ten bu yana devam ediyor. Kalede iki gizli geçit bulundu. Bulunan geçitler kalenin doğusu ve batısında yer alıyor. Kazı ekibi bölgeye dökülen toprağın geçidi kapattığını ve tünelin sonunu bulamadıklarını söyledi. Bir insanın içinde rahat yürüyebileceği yüksekliğe sahip tünelin şimdilik 60 metresine ulaşılsa da uzunluğu henüz belirlenemedi. Gizli geçidin surların içerisinde yer alan bir bölgeye çıkacağı düşünülüyor.

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