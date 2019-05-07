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Hayat Albayrak Holdinge "İnsana Saygı Ödülü" verildi
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​Albayrak Holding'e "İnsana Saygı Ödülü" verildi

Albayrak Holding'e "İnsana Saygı Ödülü" verildi

18. Dijital Dünya, Teknolojik Dönüşüm ve İnsan Kaynakları Zirvesi'nde "İnsana Saygı Ödülü" Albayrak Holding'e verildi. İnsan Kaynakları Grup Müdürü Hüseyin Yavuztürk ve ekibinin layık görüldüğü "İnsana Saygı Ödülü" Bilal Aydoğdu'ya takdim edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ödülü, Albayrak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü adına Bilal Aydoğdu (ortada) aldı.
Ödülü, Albayrak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü adına Bilal Aydoğdu (ortada) aldı.

18. Dijital Dünya, Teknolojik Dönüşüm ve İnsan Kaynakları Zirvesi Volkswagen Arena'da yüzlerce firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 200 şirkete ödül verildi.

Yüzlerce şirket arasında Albayrak Holding de ödül aldı. İnsan Kaynakları Grup Müdürü Hüseyin Yavuztürk ve ekibi "İnsana Saygı" ödülüne layık görüldü.

Ödülü, Albayrak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü adına Bilal Aydoğdu'ya Kariyet.net Genel Müdürü Fatih Uysal takdim etti.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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