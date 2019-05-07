​Albayrak Holding'e "İnsana Saygı Ödülü" verildi

18. Dijital Dünya, Teknolojik Dönüşüm ve İnsan Kaynakları Zirvesi Volkswagen Arena'da yüzlerce firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 200 şirkete ödül verildi.
Yüzlerce şirket arasında Albayrak Holding de ödül aldı. İnsan Kaynakları Grup Müdürü Hüseyin Yavuztürk ve ekibi "İnsana Saygı" ödülüne layık görüldü.
Ödülü, Albayrak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü adına Bilal Aydoğdu'ya Kariyet.net Genel Müdürü Fatih Uysal takdim etti.
Ödül töreni toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.